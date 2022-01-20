«Наша отложенная победа — это их отложенное поражение» 20.01.2022, 15:37

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Николай Статкевич

Фото: Charter97.org

Николай Статкевич полностью уверен в неизбежности перемен в Беларуси.

Марине Адамович удалось встретиться со своим мужем, лидером белорусской оппозиции Николаем Статкевичем, который находится в заключении.

В интервью сайту Charter97.org она рассказала о подробностях встречи:

— Думаю, что вы не сомневаетесь, что Николай держится превосходно. Даже в этих условиях он живет по своему распорядку. Николай достаточно жесткий установил себе режим и правила. Два раза в день занимается, скажем так, физической культурой, спортивными упражнениями какими-то. Много читает, никогда не отказывается от прогулок.

Он на удивление хорошо информирован. Хотя сейчас, вы знаете, не осталось независимой прессы практически. Информацию он получает из минимально доступных источников.

У них нет там телевизора, только эти вот государственные газеты. Николай смеется, что у него сложился там личный словарь, где, например, «внешнее вмешательство» или «кукловоды из-за границы», или «террористы» означает недовольный народ. Демократия там значит что-то противоположное и так далее. Я сейчас всего не припомню, но он достаточно с юмором интерпретирует, скажем так, стандартные клише белорусских газет. Он на самом деле с тем минимумом информации, который имеет, делает, как мне кажется, очень точные выводы про ситуацию в мире и Беларуси.

Вот по крайней мере, что касается казахстанского транзита. Я хорошо помню наши старые разговоры еще в 19-м году или когда этот транзит происходил, Николай сразу сказал, что это самая неустойчивая из возможных конструкций. Он знает, что там пригласили, скажем так, русскую армию, называет эту ситуацию беспрецедентной на фоне абсолютно рядовых проходных выборов. Сказал, что это уникальная ситуация, когда руководство государства приглашает чужую армию.

— Вы наверняка обсуждали с ним последние события в стране и мире. Не могли бы вы рассказать о его видении ситуации в Беларуси?

— Он сказал, что было сделано бесконечное количество ошибок. Не нашлось лидера, у которого была бы воля возглавить протест. Но самое главное было все-таки сделано, абсолютно необходимое. Произошла полная делегитимизация режима. На сегодняшний день люди увидели, что происходит, в каких условиях они живут. И белорусы не поменяют свое отношение и точку зрения.

Это все не на долго. Ну и, безусловно, ненадолго это не значит, что это будет завтра. Мы понимаем, что это может быть, к большому сожалению, еще года. Но в перспективе перемены неизбежны. И единственное, и самое главное, что стоит вынести, чего стоит добиваться в случае этих перемен — это честные выборы. Только честные выборы могут помочь стране получить какой-то новый путь.

— Николай в последнее время пишет очень глубокие статьи о смысле жизни, важности поступков. Это какие-то личные переживания или он хочет нам что-то сказать через свои заметки?

— Я думаю, что тут все достаточно очевидно. Безусловно, все его статьи происходят из его личных убеждений, восприятия ситуации и того, что по его мнению влияет на возможность сохранения и развития нации и государства. Мне кажется, это для нас. Конечно, это для нас. Сохранить то, что мы приобрели можно только через тот поступок и отношение общества к некоторым моральным выборам. Так я бы сказала.

— Сегодня, когда белорусы особенно нуждаются в поддержке, какими словами Николая вы могли бы приободрить тех людей, которые продолжают борьбу?

— Знаете, мне нравится не сейчас сказанное им, а немного раньше. Он, еще раз скажу, абсолютно убежден, что перемены неизбежны. И про эту ситуацию он сказал: «наша отложенная победа — это их отложенное поражение».

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