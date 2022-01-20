Пролетая над Кабо-Верде… 1 Надежда Исаева, «Новая газета»

20.01.2022, 15:49

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Наталья Поклонская

Фото: РИА Новости

Поклонскую вновь отправили на задворки.

Буквально на днях Наталья Поклонская в соцсетях хвалилась окончанием магистратуры в Дипакадемии МИД РФ, но уже на Крещение, 19 января, стало известно, что послом в Кабо-Верде она не станет. И МИД, и Кремль, и сама Поклонская говорят о «личных причинах», которые заставили экс-прокурора и бывшего депутата отказаться от мундира дипломата.

— Насколько я знаю, отказ Поклонской вынужденный, поскольку даже Кабо-Верде до сих пор не выдало ей агреман, — отметил в разговоре с «Новой» политолог Иван Преображенский. — Там не хотели отказывать России, но и утверждать Поклонскую послом не торопились. Скорее всего, это связано с дипломатическими усилиями Украины. А что касается российской политики, Поклонская показала себя как непредсказуемая, слабо контролируемая фигура. Так что само назначение послом было ее отстранением от политики. Теперь, думаю, Поклонская совсем может пропасть с радаров.

Бывший прокурор Крыма — «выпускник» украинской политической школы. В течение восьми лет после аннексии Крыма она регулярно делала достаточно неоднозначные заявления в СМИ и участвовала в марше «Бессмертного полка» в Москве с иконой Николая II «наперевес». Хотя крест на карьере депутата Госдумы она поставила, когда единственная во фракции «Единой России» не поддержала пенсионную реформу.

Но Поклонская оказалась не из тех, кто легко отказывается от борьбы за депутатское кресло. В 2020 году, когда стало очевидно, что в новом составе ГД ее совсем не ждут, она дала серию интервью, видимо, рассчитывая, что медийный натиск сработает.

Публично заявляла о «глубоком разочаровании в российской судебной и правоохранительной системе», в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассуждала о неоднозначном прошлом «главы» Крыма Сергея Аксенова, об обманутых дольщиках фирмы «Консоль», связанной со «спикером госсовета» республики Владимиром Константиновым.

Выступала против варварской застройки Форосского парка, одобренной «властями» Крыма, ставила под сомнение правомерность итогов «национализации» и даже критиковала идею «русского мира» на Донбассе — в частности, готовность «урапатриотов» вроде Стрелкова-Гиркина за эту идею убивать.

Ответ прилетел из Кремля. Наталья Поклонская подала документы на участие в праймериз «Единой России», чтобы идти по списку партии, но за два дня до начала предварительного голосования сняла свою кандидатуру.

Эксперты предполагали, что почетная ссылка в Кабо-Верде сделает эпатажную Поклонскую более сдержанной в медиапространстве (все-таки статус дипломата не предполагает активного общения со СМИ), но Поклонская не успокоилась. В ноябре 2021 года она выступила против принятия законопроекта о повсеместном введении QR-кодов, назвав такой подход антиконституционным.

Буквально за час до заявления Поклонской об отказе от должности посла, пришла новость, что на нее готовится покушение.

«Заявитель сообщал, что меня должны взорвать, террористический акт совершить, поджечь дом и тому подобное. Но это связано с не совсем здоровым состоянием заявителя», — сообщила Поклонская ТАСС, сославшись на МВД Крыма. И уточнила: заявитель не связан с Украиной.

Какие новые карьерные перспективы открываются перед Поклонской, сказать сложно. По мнению крымского общественника Александра Талипова, ее карьера дипломата едва ли возможна: Поклонская слишком активна в СМИ и соцсетях, что может нанести репутационный ущерб России. И в Крыму в исполнительной власти Наталью Поклонскую не ждут, уверен Талипов, да и в силовых структурах — тоже. Он предполагает, что ей могут подыскать какой-нибудь пост, чтобы сохранить над ней контроль.

Наталья Поклонская — не единственный яркий политик «с полуострова», которого пытаются отодвинуть от публичной повестки. В политическое небытие ушел «народный мэр» Севастополя Алексей Чалый. В конце прошлого года он лишился даже поста сопредседателя местного отделения ОНФ.

В соседнем Крыму участники событий 2014 года — на грани фола. Например, позиции «главы» Крыма Сергея Аксенова ослабевают с каждым новым коррупционным скандалом и очередной отставкой высокопоставленного регионального управленца. Многие эксперты полагают, что вероятна его отставка с переводом на престижную, но номинальную должность.

Позиции «спикера» регионального парламента Владимира Константинова тоже не ахти. Семья Константинова владеет самой крупной строительной компанией полуострова «Консоль». Второй по масштабу девелопер полуострова и бизнес-партнер Константинова, бывший вице-премьер республиканского правительства Евгений Кабанов (по ООО «Крымский газобетонный завод») уже несколько месяцев под арестом по обвинению в коррупции.

И это только самые заметные акторы крымской политической сцены. Список вытесненных на обочину активистов «крымской весны» значительно шире.

Крымская оккупация пожирает своих детей.

Надежда Исаева, «Новая газета»

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