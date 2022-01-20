В Беларуси фиксируется рост заболеваемости гриппом и ОРИ

В Беларуси фиксируется рост заболеваемости гриппом и ОРИ1
- 20.01.2022, 16:06
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Уже превышены показатели прошлого года.
В Беларуси начали больше болеть ОРИ и гриппом. Показатель заболеваемости увеличился на 3,7% и превысил прошлогодний на 9,6%. Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на Минздрав.
Согласно результатам исследований, прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом начался на второй календарной неделе января.
По стране показатель заболеваемости увеличился на 3,7% и превысил прошлогодний на 9,6%.
В стране циркулируют вирусы гриппа A (H3N2), A (H1N1), гриппа В, респираторных вирусов негриппозной этиологии: парагриппа, аденовируса, РС-вирусов, риновируса.
Преимущественно циркулируют вирусы гриппа A (H3N2), выявлять их начали с последней декады ноября прошлого года.
Как отмечают белорусские специалисты, можно говорить о том, что как и во всем Европейском регионе, отмечается совместная циркуляция пандемического вируса SARS-CoV-2, вирусов сезонного гриппа и других респираторных вирусов.
В Европе грипп возвращается с новой силой. Это вызывает опасения по поводу «твиндемии» — двойной пандемии.
По информации Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), в декабре число случаев гриппа в европейских отделениях интенсивной терапии неуклонно росло, достигнув пика в 43 больных на последней неделе года. В декабре прошлого года был только один случай гриппа.
Возвращение вируса может стать началом необычно долгого сезона гриппа, который может затянуться до лета.
К слову, против гриппа в Беларуси привито более 40% населения.