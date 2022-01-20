Ситуация с финансами у белорусской хунты хуже не придумаешь 3 Telegram-канал «Ник и Майк»

20.01.2022, 16:25

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Как увеличение средств нерезидентов стыкуется с уничтожением отечественного и зарубежного бизнеса.

Государственные гиганты три раза закредитованы настолько, что «Гродно-Азот» впервые за 6 лет благодаря удачной конъюнктуре вышел ненадолго из состояния устойчивой неплатежеспособности. Но при этом в январе отменяется автобус, который подвозил работников к предприятию, которое находится за пределами Гродно. Причина – якобы нарушение противоэпидемиологических норм (в стране, которая победила ковид). Реальная причина банальнее – нет денег.

Банк развития фактически получил разрешение на расширенное кредитование отечественных банкротов посредством выпуска облигаций.

Беларусский рубль на фоне напряженной ситуации с Украиной двигается вслед за российским старшим братом с лагом в один день.

Что остается - раскулачивать нерезидентов. Мы начинаем публикацию нескольких документов «правительства», которые раскрывают планы хунты.

Первый документ о том, что хунта в поисках денег начала примеряться к активам нерезидентов. Соответствующее письмо за подписью Снопкова ушло в крупнейшие банки: «Беларусьбанк», «Белагропромбанк», «Белинветсбанк», Банк развития, «Сбербанк», БелВЭБ, Банк ВТБ, «Белгазпромбанк».

Непонятно только, как увеличение средств нерезидентов стыкуется с уничтожением отечественного и зарубежного бизнеса. Если кто-то еще сомневался и собирался пересидеть, то новый сигнал говорит о том, что сотрудничество с хунтой неизменно приведет к краху. Это в равной степени касается и физлиц, которые еще держат деньги в беларусских банках. Настаиваем, что сохранить что-то лучше, чем остаться вообще без сбережений. Многие уже так сделали. Они точно не прогадали.

В ближайшее время продолжим. Там тоже интересно. Плюс снова возомнил себя большим политиком один из самых одиозных номенклатурщиков в истории Беларуси. Не переключайтесь!

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