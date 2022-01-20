НАТО проведет крупнейшие учения за Полярным кругом 3 20.01.2022, 16:31

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В учениях примут участие 35 тысяч военнослужащих из 28 стран.

Североатлантический альянс проведет в марте крупнейшие военные учения за Северным полярным кругом.

Об этом сообщила в Twitter Миссия США при НАТО.

"Наибольшие учения НАТО за Полярным кругом Cold Response запланированы на начало марта", - говорится в сообщении.

В учениях примут участие 35 тысяч военнослужащих из 28 стран НАТО. В учениях также примет участие американский авианосец USS Harry S Truman.

The largest @NATO exercise inside the Arctic Circle, Cold Response is planned for the beginning of March.



35,000 soldiers from 28 nations will participate. U.S. aircraft carrier "USS Harry S Truman" will also be part of the exercise. pic.twitter.com/qieTmM1mJ7 — US Mission to NATO (@USNATO) January 19, 2022

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