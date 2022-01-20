закрыть
20 января 2022, четверг, 19:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

НАТО проведет крупнейшие учения за Полярным кругом

3
  • 20.01.2022, 16:31
  • 2,910
НАТО проведет крупнейшие учения за Полярным кругом

В учениях примут участие 35 тысяч военнослужащих из 28 стран.

Североатлантический альянс проведет в марте крупнейшие военные учения за Северным полярным кругом.

Об этом сообщила в Twitter Миссия США при НАТО.

"Наибольшие учения НАТО за Полярным кругом Cold Response запланированы на начало марта", - говорится в сообщении.

В учениях примут участие 35 тысяч военнослужащих из 28 стран НАТО. В учениях также примет участие американский авианосец USS Harry S Truman.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч
Надо поговорить
Надо поговорить Андрей Санников
Конец основному поставщику валюты в Беларуси
Конец основному поставщику валюты в Беларуси Артем Черников
Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип