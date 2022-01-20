Ненависть к Лукашенко объединяет все слои населения 3 20.01.2022, 18:16

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Фото: AFP

Разам да Перамогi!

Помните 2020 год? Казалось бы, еще вчера чужие друг другу люди сначала стоят в сцепке, защищая друг друга от лукашистских карателей, а уже через пару дней все огромными колонами двинулись по городам, пишет телеграм-канал «Баста!». Каждый человек чувствовал себя в колоне как в одной большой семье. Радость переполняла каждого именно за то, что он не один, что вот мои соседи, мои одноклассники, мои бабушки и дедушки, мамы и папы идут рядом со мной. Чувство опоры было с каждым белорусом.

Это никуда не исчезло. Наша солидарность друг с другом все еще с нами. Просто пока мы дома, она незаметна. Это напоминает, как будто родственники просто временно разъехались, чтобы потом встретиться снова и уже остаться навсегда. В доме, где нет зла, где милиция защищает свой народ, а не ежедневно кошмарит. Где врачи выполняют исключительно свою работу, а руководство предприятий ценит каждого сотрудника и заботится о нем.

Утопия? Нет! Наше будущее, когда мы снова станем семьей и вышвырнем шайку преступников с их мест. Мы обязательно построим это будущее только если будем вместе. Перемены начинаются с себя.

Разам да Перамогi! Жыве Беларусь!

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