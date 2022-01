Что украинцам стоит понять о войне с Россией 6 20.01.2022, 17:00

События последних лет могут стать хорошей прививкой.

НВ публикует отрывок новой книги Павла Казарина «Дикий Запад Восточной Европы».

Украина — это страна с длинной историей и короткой памятью.

Есть один старый анекдот.

Туристы находят в Карпатах старый схрон, из него выползает старик с машингвером:

— Слава Ису. Ну какие новости? — Да, война, дед.

— С кем воюем?

— С Москвой.

— А где воюем?

— На Донбассе.

— Ну что… Хорошо ребята продвинулись…

Считается, что анекдот становится смешным за счет неожиданной смысловой развязки в конце. И если это окончание кажется нам смешным, то история имеет для нас плохие новости. Потому что «неожиданное смысловое решение» здесь заметит разве тот, для кого 2014 год стал неожиданностью.

Для носителя советской памяти война Украины с Россией нелогична и невозможна.

Для вынужденных переселенцев российское вторжение — это удар в спину и предательство.

События последних лет могут стать для нас хорошей прививкой

Для столичного аполитичного жителя все происходящее — это вывих, который нужно вправить.

А для деда из анекдота — все закономерно. Та же война. С тем же противником. По тем же причинам. Только на другом конце страны.

Мы все — заложники собственной памяти. Которая коротка и в лучшем случае рассчитана лет на семьдесят. События нашей реальности могут терять логику и приобретать ее в зависимости от исторической оптики.

В 2015 году один польский коллега рассказывал мне о разнице между его страной и моей. Он говорил о том, что в Польше весь период с 1991 по 2014 воспринимали как неожиданную историческую передышку. За время которого нужно успеть мобилизоваться, провести реформы и подготовить систему обороны. Потому что нормативная Россия для них это империя, сосредоточенная на поглощении и расширении. И надо быть готовым к тому, что ее «оттепели» всегда быстротечны.

Украина же была уверена в обратном. Воспринимала ослабленную Россию как новую норму. Думала, что время империи ушло в небытие. И потому те два десятилетия, которыми она могла воспользоваться, были потеряны.

Это хорошо иллюстрирует, как работает историческая память. Та, которая позволяет не заблудиться в иллюзиях. Которая приучает замечать окна возможностей и пользоваться ими. События последних лет могут стать для нас хорошей прививкой. Если мы, конечно, решимся вписать эти события в широкий контекст.

Который довольно прост. Век жизни в колониальном статусе. Два десятилетия буферного существования. Фантомные боли империи, спровоцировавшие вторжение и войну за независимость. Ничего нового. Ничего нелогичного.

Пока мы воспринимаем все происходящее как исторический вывих — мы проигрываем. Пока мы думаем, что существует простор для компромисса — мы проигрываем. Пока мы говорим, что в войне виновато «воинственное меньшинство» — мы проигрываем.

Выигрывать мы начнем только тогда, когда посмотрим на все нынешние события глазами деда из анекдота. Для которого новость о войне с Россией не являлась новостью. Для которого новая война — это продолжение его собственной. Начавшейся задолго до 2014-го года.

И тогда мы поймем его оптимизм. Если посмотреть на карту страны, то за шестьдесят лет ребята действительно хорошо продвинулись.

Все чаще в международных и украинских медиа появляются новости о кибератаках. В 2021 году количество кибератак на корпоративные сайты увеличилось на 50% по сравнению с 2020 годом. По данным CheckPoint, в 2022 году количество подобных нападений будет увеличиваться. Наиболее атакуемые — ресурсы инфраструктурных объектов (образование и здравоохранение) и государственных организаций. Да, уже на прошлой неделе свыше 70 украинских государственных ресурсов (Кабмин, МИД, портал Дия и др.) также подверглись атаке от киберпреступников.

Более того, одни из новейших и мощнейших видов кибератак были испытаны именно в Украине. Это и славный NotPetya в 2017, и последующие атаки на украинские выборы и электростанции. Американская компания Jigsaw (один из стартапов холдинга Alphabet, владеющего Google), уже давно уверяет, что наше государство является инкубатором и тестовой площадкой для многих новейших методов кибер и гибридной войны.

Этот вопрос глубоко проанализировала титулованная журналистка The New York Times и глобальная экспертка по кибербезопасности Николь Перлрос. Ее книга об информационных войнах и кибербезопасности Говорят, таким будет конец света (англ. This is how they tell me the world ends) стала бестселлером в 2021 году. И я очень советую ее прочесть, ведь это касается каждого, кто пользуется цифровыми устройствами.

Глобальная кибервойна уже давно началась и сейчас находится в полном разгаре. Без преувеличения. Мировые супердержавы — США, Китай, Россия — могут уничтожить друг друга не только ядерным оружием, но и своим арсеналом кибероружия. Более того, эти страны уже давно «взломали» друг друга и добрались до самых критических объектов вражеской инфраструктуры (атомные станции, плотины, военная и космическая техника и т.д.). Единственное, что действительно сдерживает их — аналогичная реакция другого государства в ответ на их действия. Это та же концепция гарантированного взаимного уничтожения, как в случае ядерного оружия.

Правительства уже давно утратили монополию на кибероружие

Абсолютно ко всему, что существует в цифровом виде или на электронном устройстве, можно получить доступ и взломать. Даже если устройство или приложение не подключены к Интернету или любой другой сети. Также взламывается не только программное обеспечение (software), но и все технические устройства (hardware). Более того, через программное обеспечение можно получить доступ к устройствам и наоборот. Например, с помощью радиоволн можно перепрограммировать процессор любого устройства на любом расстоянии. Или получить доступ к любому телефону, если он оказался в зоне действия определенной сети WiFi, даже не подключаясь к ней. И самое главное, это не что-то новое — именно так происходит во всем мире еще со времен холодной войны.

Правительства уже давно потеряли монополию на кибероружие, и эта отрасль чрезвычайно демократизирована и коммерциализирована.

Иначе говоря, за определенные деньги почти любой может купить себе такой киберарсенал, как у супердержав. Все могут следить, «хакать», контролировать любого. Циничные киберпреступники-профессионалы говорят, что существует два типа организаций: те, которых взломали, и те, которые об этом не знают. Думаю, о рядовых людях так тоже можно сказать.

Более того, как частные компании, так и одинокие хакеры по всему миру уже давно сотрудничают с государствами, порой даже одновременно работая на враждующие стороны. Часто частные компании и предприниматели являются, по факту, подразделениями служб разведки или даже военных определенных стран.

Мы видим, что количество кибератак увеличилось, и скорее всего будет расти и дальше. К тому же пандемия очень ускорила процессы цифровизации, которые уже не остановить и не отмотать назад. И вопрос кибербезопасности будет еще более острым и актуальным. Это наша реальность, о которой следует знать, потому что ее очень опасно не осознавать.

