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Доктор рассказал, как сохранить кожу зимой

  • 20.01.2022, 17:08
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Доктор рассказал, как сохранить кожу зимой

Четыре простых совета помогут уберечься от негативного влияния холода.

Холод заставляет кожу человека истончаться в определенных областях, делая ее более сухой и вызывая воспаление и шелушение. Об этом рассказал Доктор Планас изданию La Vanguardia.

Эксперт указал, что в зимнее время важно беречь кожу от этих агрессивных факторов. Доктор Планас  дал рекомендации, которые помогут сохранить кожу здоровой в зимнее время года:

1.      Ежедневно очищайте кожу теплой водой. Избегайте резких перепадов температуры воды (не используйте слишком горячую или слишком холодную).

2.     Держите кожу увлажненной с помощью специальных кремов и другой уходовой косметики.

3.     Используйте солнцезащитный крем. Хотя нам не жарко, солнце все равно такое же сильное и оказывает такое же воздействие на кожу, как и летом.

4.     Не допускайте обезвоживания, пейте воду, питайтесь здоровой пищей, избегайте употребления алкоголя и табака.

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