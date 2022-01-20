Доктор рассказал, как сохранить кожу зимой 20.01.2022, 17:08

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Четыре простых совета помогут уберечься от негативного влияния холода.

Холод заставляет кожу человека истончаться в определенных областях, делая ее более сухой и вызывая воспаление и шелушение. Об этом рассказал Доктор Планас изданию La Vanguardia.

Эксперт указал, что в зимнее время важно беречь кожу от этих агрессивных факторов. Доктор Планас дал рекомендации, которые помогут сохранить кожу здоровой в зимнее время года:

1. Ежедневно очищайте кожу теплой водой. Избегайте резких перепадов температуры воды (не используйте слишком горячую или слишком холодную).

2. Держите кожу увлажненной с помощью специальных кремов и другой уходовой косметики.

3. Используйте солнцезащитный крем. Хотя нам не жарко, солнце все равно такое же сильное и оказывает такое же воздействие на кожу, как и летом.

4. Не допускайте обезвоживания, пейте воду, питайтесь здоровой пищей, избегайте употребления алкоголя и табака.

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