«Посмотрите на своего так называемого главнокомандующего, он с собой не может справиться» 1 20.01.2022, 17:16

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Почему силовикам и чиновникам стоит поддержать оппозицию.

На канале политолога и популярного YouTube-блогера Дмитрия Болкунца прошла дискуссия «Как победить? Навстречу переменам».

Стратегию изменения ситуации в стране в прямом эфире обсудили лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-заместитель министра иностранных дел, кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников и кандидат в президенты Беларуси, бывший заместитель министра иностранных дел, создатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Готовы ли чиновники и силовики к переговорам с оппозицией. Валерий Цепкало уверен, что да:

— Сегодня им еще кажется, что соотношение сил таково или ситуация такая, что они, конечно, не могут открыто в этот диалог вступить, но мне кажется, что по мере того, как будет идти объединение различных политических сил и мы будем договариваться по базовым ценностям, по базовым принципам — я думаю, что такой диалог будет возможен.

Андрей Санников выразил мнение, что подобное участие в диалоге представители силовиков и номенклатуры должны заслужить:

— Они же не самостоятельные, я не вижу там самостоятельных лица, они выполняют приказы диктатора. Иными словами, хочу сказать: участие в диалоге нужно заслужить, но тут нужно представлять из себя что-то и представлять кого-то.

Я думаю, что по потенциалу такие люди есть, но по своей роли сегодня им не будет доверие со стороны своих же, если они сейчас не предпримут какие-то шаги.

Посмотрите, Грачев (Павел Грачев — министр обороны РФ — прим.), в общем-то, стал министром обороны при Ельцине за свой поступок. Я был с ним знаком, неплохо знаком.

Я вам скажу что там было два военачальника крупных: один маршал Шапошников и Павел Грачев, но там не сравнить, конечно. Он был немножко выше его уровня, но тем не менее, его уважали, уважали за его поступок в поддержку революции, в поддержку Ельцина.

Так что, ребята, не спите в шапку, посмотрите на своего так называемого главнокомандующего, он с собой не может справиться, с кризисом он ни с каким не справится, в том числе с экономическим серьезным, который грядет.

Ну и c позицией им надо будет тоже определяться, потому что сейчас вот пример Казахстана показал, что или ты берешь и занимаешь правильную сторону, или потом тебе придется застрелиться, или тебя арестуют, будешь сидеть в тюрьме.

Вариантов-то у вас не так много, я имею ввиду, конечно, тех, кто находится непосредственно близко к телу. Мы видим, что в Казахстане наиболее приближенные к телу и оказались жертвой, причем жертвой тех же силовиков, которых кто-то там и ликвидировал, кому-то пришлось застрелиться, а кто-то оказался арестованным.

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