Высадят ли деревья вместо тех, что вырубили мигранты? 3 20.01.2022, 17:32

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Об этом журналисты спросили у лесников и пограничников.

В начале ноября, когда в лес к белорусско-польской границе пришли мигранты, они разбили там лагерь и стали рубить деревья. Тогда белорусов очень возмутило такое поведение иностранцев, а вот власти, кажется, нет: население подписывало петицию о привлечении виновных к ответственности, к палаткам по поручению Лукашенко привозили бревна, чтобы обеспечить людей сухими дровами, но о случаях, когда за рубку деревьев кого-то наказали, ничего не известно. Что ждет участок леса возле границы, который до прихода мигрантов был зеленым, и будут ли его засаживать снова? Попробовали разобраться.

Журналист Zerkalo.io обратилась в Гродненский лесхоз как физлицо, чтобы узнать о судьбе участка, где были вырублены деревья. Сотрудник отдела лесного хозяйства ответил, что новые посадки там планируются.

— Скорее всего, [участок] будет засаживаться. По правилам, у нас есть три года для проведения лесовосстановительных мероприятий. Все будет зависеть от того, на какой площади вырублен лес, что за категория земель, кому они принадлежат — тогда будет приниматься решение. Что в первый год весной посадится лес — вряд ли кто-то будет об этом говорить, — рассказали нам.

В лесхозе не ответили на вопросы, кто будет финансировать работы, а также на какой площади вырубили деревья мигранты, пока находились в стихийном лагере. Однако, по словам специалиста, соответствующие исследования проводились, «был произведен перечет деревьев».

— Кто именно будет засаживать деревья?

— Есть разные леса: одни земли принадлежат лесхозу, они при необходимости будут засаживаться лесхозом. Есть прочие земли. Что с ними будут делать, лучше спросить у собственников, — ответили в лесхозе.

В отделе лесного хозяйства и лесовосстановления Гродненского государственного производственного лесохозяйственного объединения подтвердили, что на место, где до появления лагеря десятилетиями росли деревья, привезут саженцы, но тоже отметили, что сроки зависят от собственника:

— Вы понимаете, не все рубилось на территории лесного фонда, что-то — в приграничной полосе, а это к лесному фонду не относится, поэтому мы не можем отвечать, будет ли что-то высажено там. А [на землях], что относятся к лесному фонду, будут высажены [деревья], конечно.

— А когда это будет?

— Весной, конечно. Может быть, в этом году. Но дело в том, что достаточно значительная площадь территории Гродненского лесхоза в 2019-м году пострадала от пожара, мы в первую очередь должны посадить лес здесь. Если силы лесхоза позволят, возможно, будут посадки и там, — ответили в лесхозе, имея ввиду территории, где рубили лес мигранты.

— Новые деревья будут высаживать за бюджетные деньги?

— Нет, не за бюджетные.

— Люди подписывали петицию, чтобы привлечь к ответственности мигрантов, которые рубили деревья. Может быть, были такие случаи и деньги со штрафов можно было бы направить на деревья?

— Ну представьте: кого из мигрантов вы привлечете к ответственности?! — ответила риторическим вопросом собеседница.

Когда 9 ноября журналист Белорусской службы «Радио Свобода» звонил в Охрану леса узнать, можно ли ему нарубить себе деревьев, как это делали мигранты на границе, представители организации посоветовали ему звонить пограничникам. По заявлению организации, «это они там все контролируют». Поэтому и мы, пытаясь выяснить, кто отвечает за лесной фонд в приграничной зоне, обратились в Госпогранкомитет Беларуси. В пресс-службе ответили, что высаживать деревья не входит в компетенцию ведомства:

— Говорят, что это приграничная зона, и отправляют звонить вам.

— Все же мы ничего не решаем по поводу деревьев. Я так понимаю, вы журналист?

— Да, портал Zerkalo.io.

— А, тем более. Ничего вам ответить по этому поводу не могу.

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