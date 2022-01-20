Как разрушить Карфаген? 2 Андрей Санников

20.01.2022, 17:38

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АНДРЭЙ САННІКАЎ

Продолжаем разговор.

Надеюсь, ни у кого нет возражений, что лукашенковскому режиму не место на белорусской земле?

Поэтому мы должны исходить не из гадания на кофейной гуще о том, что будет или не будет делать диктатор, а из постулата, что «Карфаген должен быть разрушен!»

Как разрушить Карфаген

Ничего особо нового я не скажу: говорил об этом сотни раз.

Хотя нет, пожалуй, скажу. И скажу сразу, чтобы под этим углом читалось остальное.

Так вот, есть совершенно объективные цели и задачи, для достижения и решения которых нет необходимости идти на поклон к Вильнюсскому офису или спрашивать совета у «Европейской Беларуси». Они касаются действий по проблемам политзаключенных, санкций, информационной деятельности и тому подобного.

Задачи не новые, но актуальные.

Триада тех действий, которые были обозначены в начале революции, остается неизменной:

- протесты

- забастовка

- международные санкции.

Проблема была в том, что все эти три фактора пока еще не совпадали по времени.

Когда в августе 2020-го начали бастовать крупные предприятия, особенно когда Лукашенко стали прямым текстом посылать подальше, режим заистерил, но именно в этот момент ни Евросоюз, ни МОТ (Международная организация труда) даже не попытались ввести санкции, чтобы остановить репрессии против рабочих. Каждое промедление с санкциями – это всегда сигнал диктатору, что можно усиливать репрессии.

• Забастовка остается в повестке дня революции как действенное средство для давления на режим. Опробованные БОРом (Белорусским объединением рабочих) новые методы стачки оказались достаточно безопасными и эффективными. Этот опыт следует учесть и обязательно готовить общенациональную стачку.

• Протесты каждый раз «спотыкались» в самый критический момент, когда можно было просто благодаря массовости демонстрировать силу. Иногда момент упускали из-за растерянности, непонимания, что делать дальше. Надеялись, что телеграм-каналы подскажут правильное решение, но такого не случалось. Иногда просто небольшой, но громкой группке удавалось развернуть людей, сбить накал протестов. Так, на мой взгляд, происходило несколько раз у стен тюрьмы на Окрестина, когда протестующих разворачивали волонтеры или «волонтеры» под предлогом того, что протесты под стенами тюрьмы скажутся на положении заключенных. Только пытки после ухода протестующих никак не останавливались и даже усиливались.

Окончательно протесты добило решение о «революции по воскресеньям», т.е. о воскресных маршах.

Протесты в Беларуси возобновятся, нет сомнений. Ненависть такого накала большинства населения к диктатору должна найти выход. Взрыв может произойти внезапно, но к нему надо быть готовым. Прежде всего сегодня следует позаботиться о своей безопасности, а для этого хотя бы не регистрироваться на сомнительных платформах, которые требуют личных данных и сулят победу после получения таких сведений, а на деле ведут к арестам зарегистрированных. Не стоит также участвовать в зум-конференциях, особенно организованных извне с Беларусью, на которых обсуждаются вопросы сопротивления режиму. Зум на сегодняшний день не обеспечивает никакой безопасности, и этим с удовольствием пользуется гэбня для записи видео участников и производства сфабрикованных обвинений, за которыми следуют аресты. Да вы и сами это знаете. В общем «Будьте бдительны!» (c). Берегите себя, но, как недавно сказал Юрий Хащеватский – не теряйте друг друга из виду.

• Санкции и международный трибунал. Санкции пока настолько дырявые, что иногда больше работают на поддержку режима, а не на его ослабление. Санкции должны постоянно усиливаться, для чего стоило бы заняться заделыванием в них дыр тем, кто может на это повлиять.

Нас много, мы — сила

Теперь о том, что можно и нужно делать как индивидуально, так и совместно, не дожидаясь каких-то команд. Здесь больше речь пойдет о диаспоре, чтобы не подставлять людей из Беларуси. Последним могу посоветовать перечитать или прочитать работу Джина Шарпа «От диктатуры к демократии» и особое внимание обратить на его 198 методов ненасильственного сопротивления. Познавательно и полезно.

Диаспора

За короткий период времени из неразличимой среди многих других национальностей эмиграции белорусы за границей превратились в мощную диаспору, с которой просто не могут не считаться политики тех стран, где они сегодня проживают. То, что сделала диаспора для продвижения Беларуси в мире, трудно переоценить.

Если вдуматься, произошла просто фантастическая вещь: говоря о трагедии, требуя расследования преступлений, т.е. о вещах достаточно грустных, белорусы одновременно своими акциями, своей солидарностью создали очень привлекательный, позитивный, сильный и красивый образ нашей страны в мире.

Продолжение активной деятельности диаспоры, расширение сфер ее деятельности есть и будет важным фактором, приближающим победу революции.

Бизнесмены-патриоты (с)

На зонах я встречал разных бизнесменов, «комерсов», как их там называют. У многих логика была простая, как и отношение к политическим: «Хотите ломать себе шеи – пожалуйста, все равно ничего у вас не выйдет. В отличие от вас мы знаем за что сидим. За свои деньги. Отсидим, выйдем, и заживем на припрятанные капиталы».

Позиция циничная, но понятная: мы не хотим рисковать, не веря в успех.

Однако сейчас, после 2020 года ситуация в корне изменилась. «Пропетлять» уже не получится. Диктатура вошла в стадию психопатии, и ни деньги, ни связи уже комерсам не помогут. Чиж тому пример. Вся прежняя логика - подстроиться, чтобы спасти накопления, - рухнула в одночасье. Стало понятно, что в бизнесе при агонизирующем психопате никто не уцелеет. Бизнес побежал из Беларуси.

Но, прибежав, некоторые бизнесмены повели себя, скажем мягко, странновато. Они вдруг стали претендовать на денежную помощь в тех государствах, в которые прибежали. Удивительно, что большое количество состоятельных людей вдруг за границей решили выжать хоть какую копейку из своей вынужденной эмиграции. В Варшаве даже организовали целый форум, на которым главным вопросом было: как Европа может помочь уехавшим бизнесменам устроиться на Западе, помочь им спасти активы и обеспечить благоприятный режим для продолжения их бизнеса в новых условиях.

Я понял, что комерсы опять хотят приспособиться. Среди «жертв режима» из числа бизнесменов есть и те, которые в 2010 году грозили работникам увольнением за поддержку оппозиции.

Спасать и даже преумножать свои капиталы бизнес сможет только в свободной Беларуси, а не при режиме Лукашенко. Так вложитесь наконец в революцию, а не в приспособленчество. Поверьте, наконец, в себя, а не в свое кажущееся везение. В свободной стране ваш бизнес рванет так, как даже вы не могли мечтать. Надеюсь, что я ошибаюсь, и помощь от уехавшего бизнеса все же идет, но ее не видно, или она неэффективна.

Что еще? Политзаключенные

На первом месте, конечно же, вопрос об освобождении политзаключенных, наших военнопленных. Их значительно больше, чем объявленная правозащитниками цифра. Кто-то придумал «отмазку», что семьи и родственники просят, чтобы их родных не признавали политзаключенными. Может быть, но я уверен, что это единичные случаи.

Не могу себе представить, чтобы родные Николая Автуховича просили об этом, однако его упорно не хотели признавать политзаключенным во время первой отсидки, не признают и сейчас. А между тем ему, как и всем участникам сфабрикованной карателями группы переквалифицировали со второй на третью часть статьи о терроризме, и ему теперь грозит смертная казнь.

Убивают в тюрьме Андрея Войнича, которому требуется пересадка печени.

Издеваются над Дмитрием Гоптой, юношей с психическим заболеванием, который даже плохо понимает, что с ним происходит, и за что с ним так, и из-за этого постоянно плачет.

Ломают героическую Полину Шарендо-Панасюк, которая в глаза назвала бандитов бандитами.

Их тысячи, и их надо спасать.

• Для начала стоит привести список политзаключенных в соответствие с реальностью и этот расширенный список распространять в публичном пространстве. Здесь хорошей основой послужит список с сайта dissidentby.com, согласно которому 1219 человек находятся в заключении и 274 – на домашней химии

• Режим тщательно засекретил всю информацию о руководителях и администрации тюрем и колоний. Здесь специалисты могли бы помочь разузнать эти данные и опубликовать их. Такие данные очень нужны, чтобы обращения о ненадлежащих условиях содержания были адресными и чтобы ответственность за пытки была поименной.

• Даже при отсутствии фамилий руководства пенитенциарных учреждений следует просить политиков зарубежных государств писать в тюрьмы и колонии, особенно когда появляется информация об издевательствах над людьми, указывать этому руководству на недопустимость жестокого обращения с политзаключенными и об ответственности за такое поведение. Это работает, знаю по собственному опыту.

• Есть такой проект «приемных родителей» политзаключенных, который еще после разгона Площади-2010 создала правозащитная организация Libereco. Его суть в том, что зарубежные политики, в основном парламентарии, берут шефство над белорусскими политзаключенными. Его эффективность зависит от активности самих «приемных родителей», которая не всегда, скажем честно, бывает должной.

По примеру проекта Libereco такой же проект мог бы организовать уехавший бизнес, тем более, что политзаключенным требуются в тюрьмах и денежные средства, и одежда, и продукты. Я знаю, что некоторые бизнесмены такую помощь оказывают. Речь идет о том, чтобы каждый политзаключенный из расширенного списка имел своего «ангела» на воле, естественно анонимного, который бы брал на себя тюремные расходы не такие уж и большие.

Санкции

Очень важна роль диаспоры в усилении санкций. Тут речь идет даже не о санкциях Евросоюза, там всегда будут свои игры, а санкции отдельных стран, кампаний, международных организаций.

• Стоит продолжать выявлять зарубежные фирмы, прямо или косвенно поддерживающие режим и требовать их ухода из Беларуси, как это делали в 2020-м году Danone и Nestle, снимая свою рекламу с лукашенковского телевидения.

• Для защиты рабочих нужны санкции МОТ (Международной организации труда). Легальная забастовка с экономическими, социальными и трудоохранными требованиями была бы возможна, если бы была поддержана санкциями МОТ. Властям удается отбиваться от санкций с помощью Александра Ярошука, возглавляющего Белорусский конгресс демократических профсоюзов, который уже давно представляет не трудящихся, а режим. Нужны обращения в МОТ представителей стачкомов, реальных профсоюзов, рабочих лидеров, которые оказались за рубежом.

• Необходима серьезная работа по продвижению создания международного трибунала по преступлениям против человечности в Беларуси. Это находится в компетенции Совета Безопасности ООН. По белорусскому вопросу состоялось уже 3 заседания по «формуле Арриа», что беспрецедентно и очень здорово, однако носили они характер пиар-мероприятий, что тоже нужно, но уже недостаточно. Над режимом необходимо подвесить дамоклов меч в виде проекта резолюции о создании международного трибунала по его преступлениям. Понятно, что он не будет принят из-за России и Китая, но сам факт его существования станет очень сильным инструментом давления и сдерживания, а при изменении ситуации он может быть принят моментально. В Совете Безопасности сегодня сложилась благоприятная ситуация для таких действий. Кроме наших объективных союзников постоянных членов США, Великобритании, Франции, трое непостоянных членов уже проявляли свою солидарность и готовность отстаивать интересы демократической Беларуси. Это Эстония, Ирландия, Норвегия. Диаспора в этих странах могла бы обсуждать такие шаги с политиками. Это всегда помогает.

• Я неоднократно предлагал депутатам Европарламента принять решение о введении автоматических въездных санкций против всех преступников, служащих режиму Лукашенко. Суть предложения в том, чтобы включить в Шенгенскую визовую анкету вопросы, аналогичные вопросам анкеты США. Там, например, спрашивается: Принимали ли Вы когда-либо участие в осуществлении, поощрении, финансировании, организации пыток?

Принимали ли Вы когда-либо участие в осуществлении, поощрении, финансировании, организации убийств (в том числе политических) или других подобных актов насилия.

Аналогичные вопросы стали бы отложенным наказанием для преступников из Беларуси. Во-первых потому, что многие не рискнули бы ездить в Европу. Во-вторых, если бы и рискнули, то врали бы в анкетах, а это в Европе наказуемо. Депутаты, с которыми я это обсуждал, не особо горели желанием продвигать эту идею. Один из них доверительно сообщил мне, что это может повредить бизнесу. Тут диаспора могла бы помочь через депутатов из соответствующих стран, если это предложение приемлемо.

Я уверен что люди и сами прекрасно знают, что нужно делать, и делают это. Я просто поделился своими соображениями о некоторых действиях, не требующих отдельных указаний, но которые помогут всей нашей ситуации.

Отсутствие решительных действий в нужный момент, для которых необходимо личное мужество, даже из самых благородных побуждений ведет к самым трагическим последствиям.

Казалось бы, не пошли к тюрьме, потому что кто-то сказал, что политзаключенным устроят адскую жизнь, в результате и политзаключенных и пыток стало невыносимо больше.

Казалось бы, не захотели призывать обострять протесты, в результате протесты были задушены, людей до сих пор преследуют и бросают в тюрьмы.

Любая революция, любой протест требует личного мужества. Каждый определяет для себя предел риска. Однако надо понимать, что нерешительность ведет к жертвам, а к победе ведет поступок.

Андрей Санников, «Фейсбук»

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