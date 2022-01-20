Сенатор США предложил новые санкции и закон «Об ответственности Путина» 4 20.01.2022, 17:47

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Что подразумевает этот законопроект?

Республиканец Джим Бэнкс подготовил новый санкционный законопроект, по которому санкции предлагается ввести против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов из окружения Путина, а также против членов семьи президента России, сообщает rbc.ru.

Конгрессмен от Республиканской партии США Джим Бэнкс разработал законопроект «Об ответственности Путина», в котором предложил ввести санкции против президента России, членов его семьи, олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой и еще 35 россиян, среди которых бизнесмены, чиновники, руководители госканалов и менеджеры госкорпораций. Текст законопроекта опубликовала газета The Washington Post (.pdf).

В санкционные списки предлагается внести:

• высокопоставленных чиновников: премьера Михаила Мишустина, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главу Минздрава Михаила Мурашко, главу администрации президента Антона Вайно, первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева, заместителя министра обороны Андрея Картаполова, депутата Павла Крашенинникова, председателя ЦИК Эллу Памфилову;

• глав и сотрудников силовых ведомств: председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, экс-главу ФСИН Александра Калашникова (в тексте законопроекта назван действующим главой ФСИН), бывшего генпрокурора, полпреда президента Юрия Чайку, начальника транспортного управления службы экономической безопасности ФСБ Виктора Гаврилова, главу челябинского УФСБ Дмитрия Иванова, прокурора Москвы Дениса Попова, главу УМВД Химок Игоря Янчука;

• руководителей регионов: мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова;

• глав и членов руководства крупных банков: зампреда правления ВТБ Дениса Бортникова (сын Александра Бортникова), главы ВТБ Андрея Костина;

• бизнесменов и глав госкорпораций: миллиардера Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаску, Геннадия Тимченко, главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, главу «Газпрома» Алексея Миллера, главу «Роснефти» Игоря Сечина, главу «Транснефти» Николая Токарева.

Также в санкционный список попали телеведущий Владимир Соловьев, глава RT Маргарита Симоньян, глава «Первого канала» Константин Эрнст, судья Химкинского районного суда Елена Морозова.

Кроме того, не позднее 120 дней после принятия законопроекта президент США должен будет представить отчет с информацией о состоянии и возможных его источниках Владимира Путина, членов его семьи и близких к нему людей (в их числе сенатор упоминает Алину Кабаеву).

Также законопроектом предусматриваются:

• объявление России государством — спонсором терроризма и объявление вооруженных формирований Донбасса иностранными террористическими организациями;

• санкции против трубопровода «Северный поток-2», в том числе против организаций, причастных «к планированию, постройке, техническому обслуживанию трубопровода»;

• запрет для граждан США на любые операции с российским госдолгом.

Список, предложенный сенатором, совпадает с тем, который в сентябре 2021 года передали представителям США и ЕС соратники оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков и Иван Жданов.

Инициатор законопроекта, республиканец Джим Бэнкс, был впервые избран в палату представителей в 2017 году от Индианы. С 2010 года по 2016 года был сенатором этого же штата, в это время брал отпуск на год, чтобы служить в войсках в Афганистане. В палате представителей Бэнс состоит в группе, объединяющей республиканцев-консерваторов.

За все время работы в конгрессе был принят 31 закон, в которых Бэнс выступал соавтором. Большинство из них касается дел ветеранов, увековечивания их памяти и оказания материальной помощи. Среди последних из поддержанных им инициатив – закон о вручении посмертно золотой медали конгресса военнослужащим, которые погибли в Афганистане 26 августа 2021 года во время эвакуации граждан США и союзных стран, и закон о щенках в помощь раненым военнослужащим (предусматривает предоставление ветеранам, страдающим посттравматическим синдромом, собак для терапии). Внешнеполитические инициативы, к которым Бэнкс был бы причастен, среди принятых конгрессом в реестре не значатся.

В поддержку законопроекта выступили 38 сенаторов республиканцев - как уточняет The Washington Post, это члены одной парламентской группы, Республиканского расследовательского комитета (RSC).

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