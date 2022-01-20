Итальянский принц решил засудить любовницу из Беларуси за алчность 10 20.01.2022, 18:50

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Итальянский аристократ требует вернуть все подарки.

Итальянский аристократ прозвал свою любовницу из Беларуси «содержанкой» и решил засудить ее за алчность. Об этом сообщает Daily Mail.

51-летний принц Джакомо Бонанно ди Лингуаглосса (Giacomo Bonanno di Linguaglossa) обвинил 35-летнюю Татьяну Ященко в вымогательстве денег и роскошных подарков, общая стоимость которых достигла около миллиона евро. По информации издания, пара начала встречаться в декабре 2019 года.

Отмечается, что аристократ преподнес возлюбленной драгоценности неназванной стоимости, автомобиль Mercedes за 83 тысячи евро, а также оплатил ее квартиру в Риме, арендная плата которой составляет 18 тысяч евро. Кроме того, мужчина покрывал все расходы белоруски в повседневной жизни и во время путешествий.

Несмотря на это, в марте 2021 года Ященко подала иск против Лингуаглосса, утверждая, что он ее преследует. Тогда женщина наняла психиатра, который должен был обосновать ее жалобы, однако специалист перешел на сторону итальянца и выступил в его защиту на суде.

По мнению медика, его бывшая клиентка «воспользовалась психологической хрупкостью аристократа» в связи с его травмой от недавнего развода, из-за которого он был не в состоянии принимать взвешенные решения. После этого принц также обратился в суд, чтобы вернуть потраченные на Ященко денежные средства. Известно, что разбирательство еще не завершено.

Согласно материалу, уже после подачи жалобы Лингуаглосса извинился перед любовницей за несправедливые обвинения и в январе публично заявил, что возобновил отношения с ней. Вопреки этому факту мужчина все еще не отозвал дело из суда. «Против Ященко ведется жестокая кампания в СМИ, которая выставляет ее беспринципной женщиной, которая зависит от богатых мужчин. Но все обвинения — ложные. Сам Джакомо признал их абсурдными», — заявили адвокаты белоруски.

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