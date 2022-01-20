В матче НБА тренер вмешался в игру и прервал атаку соперника 20.01.2022, 18:59

Видеофакт.

Курьезный инцидент произошел в поединке регулярного чемпионата НБА между «Вашингтоном» и «Бруклином» (118:119).

В решающей четверти при счете 103:109 ассистент главного тренера «Бруклина» Дэвид Вантерпул рукой прервал передачу защитника «Вашингтона» Спенсера Динвидди на форварда Кайла Кузьму.

A Nets assistant coach was caught playing defense 😅 pic.twitter.com/Zd8OPcAIBY — Bleacher Report (@BleacherReport) January 20, 2022

Судьи не заметили, что тренер «Нетс» вмешался в игру — бригада арбитров засчитала хозяевам потерю и передала их сопернику право на атаку.

Поскольку матч завершился с минимальной разницей в счете, у «Вашингтона» есть все основания считать, что тренер «Бруклина» напрямую повлиял на результат игры, а судьи допустили грубую результативную ошибку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».