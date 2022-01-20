В матче НБА тренер вмешался в игру и прервал атаку соперника
- 20.01.2022, 18:59
Видеофакт.
Курьезный инцидент произошел в поединке регулярного чемпионата НБА между «Вашингтоном» и «Бруклином» (118:119).
В решающей четверти при счете 103:109 ассистент главного тренера «Бруклина» Дэвид Вантерпул рукой прервал передачу защитника «Вашингтона» Спенсера Динвидди на форварда Кайла Кузьму.
A Nets assistant coach was caught playing defense 😅 pic.twitter.com/Zd8OPcAIBY— Bleacher Report (@BleacherReport) January 20, 2022
Судьи не заметили, что тренер «Нетс» вмешался в игру — бригада арбитров засчитала хозяевам потерю и передала их сопернику право на атаку.
Поскольку матч завершился с минимальной разницей в счете, у «Вашингтона» есть все основания считать, что тренер «Бруклина» напрямую повлиял на результат игры, а судьи допустили грубую результативную ошибку.