Белорусский комик, лишенный за шутку ВНЖ в РФ, продал этот документ за $15 тысяч 20.01.2022, 19:15

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Идрак Мирзализаде

Аукцион комик устроил во время концерта на Бали.

Идрак Мирзализаде продал свой аннулированный вид на жительство в России за 15 тысяч долларов. Видео шуточного аукциона, который он устроил во время концерта на Бали, появилось в социальных сетях.

Мирзализаде устроил во время концерта аукцион с единственным лотом — своим видом на жительство в Российской Федерации.

Сначала он выставлял на продажу NFT-версию документа, но за цену в 5 эфиров (15 тысяч долларов) согласился отдать и сам документ.

Белорусский комик Идрак Мирзализаде в августе прошлого года был признан в России нежелательным лицом. Такой вердикт вынесло российское МВД после того как Мирзализаде отбыл 10 суток административного ареста за шутку, которую суд в Москве признал ксенофобской.

В МВД РФ подчеркнули, что считают недопустимыми «высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений вне зависимости от формы их подачи».

И пожизненно запретили комику въезд в Россию. Идрак пытался через суд оспорить это решение. Суд первой инстанции обязал МВД установить «разумный» срок нежелательного пребывания. Позже защита обжаловала и это решение, но Мосгорсуд оставил жалобу без удовлетворения.\

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