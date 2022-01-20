Молдова успела расплатиться с «Газпромом» за день до отключения газа 1 20.01.2022, 19:24

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Деньги для оплаты долга в Кишиневе нашли за считанные часы до отключения.

Компания «Молдовагаз», основной оператор газоснабжения Молдовы, перевела «Газпрому» деньги за поставленный в первой половине января газ, сообщила пресс-служба компании. Это произошло за день до того, как «Газпром» должен был прекратить поставки газа в связи с неуплатой долга.

Всего за поставки Молдова должна была выплатить $63 млн, выполненный сегодня транш составил $34,375 млн.

«Этот шаг стал возможным благодаря поддержке правительства Республики Молдова, включая выделение 469 млн леев ($26 млн. — Прим.) компенсации за природный газ в качестве аванса, отсрочке выплаты НДС в госбюджет и перечислений компании «Энергоком», — сообщили в пресс-службе.

Средства «Молдовагазу» из бюджета были перечислены решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям, уточняет Realitatea.md. Решение было принято членами комиссии после того, как парламент проголосовал за введение чрезвычайного положения в энергетике в стране.

Контракт на поставку газа в Молдову был продлен в октябре после долгих споров о цене. Одним из его условий стало требование «Газпрома» не допускать новых просрочек по оплате. На момент заключения договора в «Газпроме» уточняли, что задолженность страны перед компанией уже достигала $709 млн (без учета Приднестровья).

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