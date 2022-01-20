Марк Бжезинский стал новым послом США в Польше 1 20.01.2022, 19:40

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Марк Бжезинский

Он пообещал сотрудничать с польскими властями в поддержке демократических устремлений белорусского народа.

19 января кандидат президента Джо Байдена на пост посла США в Польше Марк Бжезинский был торжественно приведен к присяге в Белом доме. Присягу принимала вице-президент США Камала Харрис, передает «Радио Польша».

Напомним, 4 августа президент Джо Байден назначил Марка Бжезинского послом в Польше, но из-за политических разногласий между демократами и республиканцами в Сенате по другим вопросам, его кандидатура была официально утверждена только 18 декабря.

Во время церемонии в Белом доме Бжезинский назвал Польшу верным союзником США и заявил, что будет работать над укреплением военного и экономического сотрудничества в регионе в рамках инициативы «Троеморье», а также сотрудничать с польскими властями в поддержке Украины и демократических устремлений белорусского народа.

Марк Бжезинский – сын бывшего советника президента США по национальной безопасности и известного американского политолога польского происхождения Збигнева Бжезинского.

Ранее Марк Бжезинский занимал должности в Совете национальной безопасности и Пентагоне. Он также был послом США в Швеции.

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