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Министр культуры Беларуси похвастался, что уволил более 300 человек за гражданскую позицию

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  • 20.01.2022, 19:44
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Министр культуры Беларуси похвастался, что уволил более 300 человек за гражданскую позицию
анатолий маркевич

Анатолию Маркевичу рано или поздно придется ответить за незаконные увольнения работников культуры.

В Беларуси более 300 человек уволили из учреждений культуры за политические взгляды. Об этом сообщил министр культуры Анатолий Маркевич.

— Не скрою, что проводили и проводим серьезную работу по тем нашим сотрудникам, работникам, которые занимают деструктивную позицию. Моё глубокое убеждение, что на двух стульях находиться не получается. Это непозволительно. Надо определиться в конце концов. По этим соображениям более 300 человек из наших коллективов попросили, – заявил Маркевич.

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