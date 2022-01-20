Министр культуры Беларуси похвастался, что уволил более 300 человек за гражданскую позицию 9 20.01.2022, 19:44

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анатолий маркевич

Анатолию Маркевичу рано или поздно придется ответить за незаконные увольнения работников культуры.

В Беларуси более 300 человек уволили из учреждений культуры за политические взгляды. Об этом сообщил министр культуры Анатолий Маркевич.

— Не скрою, что проводили и проводим серьезную работу по тем нашим сотрудникам, работникам, которые занимают деструктивную позицию. Моё глубокое убеждение, что на двух стульях находиться не получается. Это непозволительно. Надо определиться в конце концов. По этим соображениям более 300 человек из наших коллективов попросили, – заявил Маркевич.

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