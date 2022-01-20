Ольга Класковская на суде: Жыве Беларусь! 1 20.01.2022, 19:58

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Ольга Класковская

Политзаключенная отказалась участвовать в процессе, заявив, что «суд над ней незаконный и несправедливый».

Политзаключенной Ольге Класковской присудили 2,5 года колонии, сообщает правозащитный центр «Весна».

Приговор был озвучен в суде Московского района Бреста. За «оскорбление представителя власти» Ольгу осудили на 1,5 года домашней химии. Путем суммирования сроков ей назначено 2,5 года колонии общего режима.

Ольга Класковская отказалась участвовать в судебном процессе, заявив, что «суд над ней незаконный и несправедливый», и покинула заседание со словами «Жыве Беларусь».

Напомним, дело было начато в то время как Ольга уже отбывала наказание по другому делу в гомельской женской колонии. Год назад ее осудили на два года колонии за участие в акциях протеста в 2020 году по статье 342 УК. Сейчас ее обвинили еще и по статье 369 («Оскорбление представителя власти») за комментарий в отношении милиционера из Бреста, который был размещен до ареста политзаключенной.

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