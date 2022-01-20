В Украине построят космодром 2 20.01.2022, 20:06

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Названо место для строительства.

Украинский космодром можно создать на побережье Черного моря. Подходящая территория находится на административной границе Одесской и Николаевской областей, сообщает «Укринформ» в четверг, 20 января.

Указано, что вопрос строительства космодрома поднимался участниками учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров, среди которых были глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий и руководитель Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный.

«Украинский космодром можно создать на побережье Черного моря: соответствующую территорию уже нашли на административной границе Одесской и Николаевской областей. Однако строительство стратегического объекта требует согласования с соседней Турцией – из-за риска падения второй ступени ракеты-носителя на ее территорию», – говорится в сообщении.

Гриневецкий рассказал, что при сооружении космодрома должны соблюдаться определенные требования. В частности, необходима безлюдная территория – не менее 500 км под трассой полетов ракет-носителей и важных народнохозяйственных объектов по 200 км в обе стороны от этой трассы.

Со своей стороны, председатель управления Днепропетровского космического кластера Евгений Рокитский уточнил, что уже существуют технологии, которые позволяют запускать ракеты-носители без необходимости в зоне отчуждения благодаря управляемому возвращению.

Специалисты ракетных технологий, в том числе в Украине, уже создают ракеты-носители с поворотными ступенями, что снимает вопрос о зонах отчуждения. То есть речь идет об управляемом возвращении первой-второй ступени ракет. Например, в Великобритании недавно анонсировали создание семи космопортов на своей территории, недалеко от города Эдинбург, уже инвестировали средства в реализацию этих проектов, – сказал Рокитский.

По его словам, этот и другие факты свидетельствуют, что при применении современных технологий можно запускать ракеты-носители с небольших территорий, не причиняя вреда окружающей среде.

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