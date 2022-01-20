Что читали белорусы в 2021 году? 20.01.2022, 20:15

От Короткевича до Роулинг.

Компания OZ рассказала, какие книги покупали жители Беларуси в 2021 году, и отметила, что Минск — самый читающий город в стране (именно здесь главным товаром стала книга). В первую очередь в прошлом году белорусы отдавали предпочтение литературе по саморазвитию и мотивации.

Десятку самых популярных изданий возглавляет книга «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» минского психолога Примаченко. Автор говорит о принятии своих чувств, желаний и тела, о расстановке приоритетов и границ, а также об экологичном взаимодействии с миром и людьми, пишет «Онлайнер».

Как и в 2020 году, на вершине рейтинга и книга-мотивация от известного американского коуча Синсеро «НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед», а также очередное издание российского психолога Лабковского «Хочу и буду. 6 правил счастливой жизни, или Метод Лабковского в действии». Кроме того, любители психологии и философии приходили в OZ за такими книгами, как «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо» Мэнсона и «Радикальное Прощение» Типпинга.

А что по художественной литературе? На первом месте в топе покупок по-прежнему роман-антиутопия «1984» Оруэлла. За ним следуют «Тревожные люди» Бакмана, «Ход королевы» Тевис, «The One. Единственный» Маррс и «Вторая жизнь Уве» Бакмана.

Похожая ситуация и с рейтингом белорусской литературы. Чаще всего, как и в прошлые годы, любители чтения предпочитали «Радзіва „Прудок“» Горвата и «Каласы пад сярпом тваiм» Короткевича. Также среди частых покупок — «Мова» Мартиновича, «У войны не женское лицо» Алексиевич, «Новая зямля» Коласа и «Смерти.net» Замировской. Замыкают десятку самых популярных книг «Тутэйшыя. Выбраныя творы» Купалы, «Возвращение в острог» Филипенко, «Пагоня на Грунвальд» Тарасова и «Пошукі будучыні» Чорнага.

Детям клиенты OZ в 2021 году чаще всего приобретали дневники о Стиве, застрявшем в Minecraft, все книги Поттерианы Роулинг, комиксы Гравити Фолз, издания «Агент на мягких лапах» Шойнеманн и «Смелая дзяўчынка» Черяковой и Черновой.

Что читали в регионах?

Если смотреть рейтинги книжных предпочтений в регионах, то среди топов во многом те же книги. Но есть и отличия. Например, в Бресте жители города часто покупали «Sapiens. Краткая история человечества» Харари, «Искусство любить» Фромма, «Моя геройская академия. Том 1» Хорикоси и «Ход королевы» Тевис.

Гродненцы тоже активно читали «Ход королевы» Тевис, а еще среди книг-лидеров — история жизни Маск «Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни», манга «Моя геройская академия. Том 1» Хорикоси, «Портрет Дориана Грея» Уайльда и «Заживо в темноте» Омера.

В Гомеле в топе популярных изданий — все книги Поттерианы Роулинг, фэнтези Бардуго «Шестерка воронов», «Аспид» Старк, «Цветы для Элджернона» Киза, «Ведьмак. Последнее желание. Меч предназначения» Сапковского.

В Могилеве тоже чаще приходили за сериями «Гарри Поттера» Роулинг, а также книгами «Ребенок в тебе должен обрести дом» Шталь, «Моя геройская академия. Том 1» Хорикоси, «Портрет Дориана Грея» Уайльда.

Жители Витебска предпочитали как бестселлер «Глаза жертвы» Омера и британскую классику «Портрет Дориана Грея» Уайльда, так и манга — «Моя геройская академия. Том 1» Хорикоси, «Токийский Гуль. Книга 1» Исида, «Наруто. Книга 1. Наруто Удзумаки» Кисимото.

В Минске в OZ среди книг-лидеров — романы «Тревожные люди» и «Вторая жизнь Уве» Бакмана, «Внутри убийцы» Омера, «Искусство любить» Фромма и «The One. Единственный» Маррса.

Получается, что на первом месте у белорусов в этом году — любовь и бережное отношение к себе и окружающим, установка на счастье, желание реализовать потенциал и избавиться от эмоционального груза прошлого.

Что касается художественной литературы, читатели продолжают интересоваться детективными и историческими романами, антиутопиями, триллерами, философией, фэнтези, манга и книгами, по которым сняты любимые сериалы.

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