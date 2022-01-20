19-летняя девушка-пилот из Бельгии в одиночку облетела мир 2 20.01.2022, 20:27

3,480

Зара Рутерфорд

Она попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Зара Рутерфорд из Бельгии в одиночку облетела пять континентов на сверхлегком самолете и попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, которой удалось это сделать, пишет BBC.

Предыдущий рекорд принадлежал 30-летней американке афганского происхождения Шаесте Вайз. Аналогичное достижение среди мужчин установил британец Травис Лудлоу, он завершил кругосветку в 18 лет.

Заре 19 лет, она выросла в семье пилотов и с детства увлекалась авиацией. Свое кругосветное путешествие девушка начала в аэропорте Кортрейк-Вевельгем 18 августа. За 155 дней Зара преодолела 51 тысячу километров и посетила 52 страны.

«Сложнее всего было лететь над Сибирью — было очень холодно, и если бы двигатель заглох, помощь ко мне добиралась бы несколько часов. Я не уверена, что выжила бы в такой ситуации», — рассказала Зара.

В России она побывала в Анадыре, Магадане, Владивостоке и в селе Аян Хабаровского края. Бельгийке пришлось задержаться в стране на 41 день из-за плохой погоды и морозов.

Из-за этого и других форс-мажоров кругосветка длилась примерно на два месяца дольше, чем было запланировано.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».