В Минске на переходе водитель Volkswagen сбил женщину и скрылся с места аварии

В Минске на переходе водитель Volkswagen сбил женщину и скрылся с места аварии5
- 20.01.2022, 20:58
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Видеофакт.
В Минске улице Заславской неустановленный водитель совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения.
— 20 января около 9 часов утра неустановленный водитель, управляя автомобилем Volkswagen, на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи дома № 13 по улице Заславской совершил наезд на 82-летнюю женщину, после чего скрылся с места происшествия, — рассказали в ГАИ.
В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
Сейчас инспекторы проводят мероприятия по установлению личности нарушителя.