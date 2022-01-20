Лукашенко понравилась «мощная энергетика» Аллегровой

Лукашенко понравилась «мощная энергетика» Аллегровой11
- 20.01.2022, 21:10
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Ценитель российской попсы поздравил певицу с юбилеем.
«Благодаря яркой манере исполнения, мощной энергетике и неповторимому обаянию вы завоевали сердца поклонников по всему миру», — заявил 20 января Александр Лукашенко в поздравлении российской певицы Ирины Аллегровой с юбилеем.
По мнению узурпатора, в Беларуси Аллегрову «знают и любят как талантливую и искреннюю артистку, беззаветно преданную искусству», сообщила пресс-служба самозванца.
«Ваше творчество, близкое и понятное слушателям разных поколений, пользуется заслуженной популярностью, способствует укреплению дружбы между нашими народами», — заявил ценитель творчества.