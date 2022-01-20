Биткойн перешел к быстрому росту 3 20.01.2022, 21:13

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Цена криптовалюты превысила отметку 43 000 долларов.

Криптовалюта биткойн в ходе торгов 20 января перешла к быстрому росту, прибавив в стоимости более 3%. На данный момент биткойн торгуется выше отметки 43 200 долларов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные криптовалютной биржи Coindesk.

По состоянию на 18:50 курс биткойна находится на отметке 43 521 доллар за монету. Это выше предыдущего недельного максимума, который был зафиксирован 10 января на отметке 42 980 долларов.

Профильные издания пишут, что биткойн растет, несмотря на взлом криптобиржи Crypto.com. Поддержку ему оказывает более мягкий доллар и высокий уровень риска на всех основных рынках.

Напомним, на прошлой неделе биткойн обвалился сразу на 10% и упал ниже 40 000 долларов впервые с сентября 2021 года. Обвал произошел на фоне ужесточения политики Федеральной резервной системы США и массовых протестов и беспорядков в Казахстане, где находятся крупнейшие мощности для майнинга криптовалют.

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