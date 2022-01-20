Украина примет участие в сертификации «Северного потока – 2» 1 20.01.2022, 23:03

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Официально.

Украину привлекут к процессу сертификации российского газопровода «Северный поток – 2» во время рассмотрения этого вопроса Европейской комиссией. Об этом 20 января после встречи в Брюсселе с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон проинформировал министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Принято решение, что Украина будет приглашена к сертификации «Северного потока-2», когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что я благодарен нашим партнерам», – сказал он.

Министр отметил, что на встрече стороны обсудили максимальное за последние годы падение транзита газа в январе 2022 года через газотранспортную систему Украины и влияние России на дефицит природного газа в Европе.

«У нас есть очень много общего в понимании происходящих процессов», – добавил Галущенко.

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