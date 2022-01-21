США выдвинули обвинения в терроризме против представителей режима Лукашенко 20 21.01.2022, 8:03

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Каждому из них грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Власти США предъявили обвинения в воздушном терроризме должностным лицам Беларуси, которые, по их мнению, причастны к инциденту с вынужденной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, сообщается на сайте Минюста.

Обвинение предъявлено генеральному директору «Белаэронавигации» Леониду Чуро, его заместителю Олегу Казючицу, а также двум сотрудникам КГБ Беларуси. Всем им инкриминируется «сговор с целью осуществления акта воздушного терроризма».

В обвинительном заключении, которое было передано в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, сообщается, что должностные лица Беларуси сфабриковали информацию о том, что на борту Ryanair была бомба. Это было сделано для того, чтобы задержать находившегося в самолете Романа Протасевича.

В Минюсте отметили, что эти действия поставили под угрозу жизни пассажиров самолета, в том числе находившихся на его борту четырех граждан США.

«Обвиняемые находятся на территории Беларуси. Каждому из них грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения», — говорится в сообщении Минюста.

Что случилось с самолетом Ryanair?

Напомним, инцидент с посадкой в аэропорту Минска рейса Ryanair под номером FR4978 произошел 23 мая 2021 года. Первоначально говорилось о том, что самолет совершил экстренную посадку, а вскоре стало известно, что причиной стало сообщение о минировании. На борту рейса находились бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега, которых после посадки задержали.

В минском аэропорту эвакуация пассажиров началась не сразу. Позже они вспоминали, что им пришлось подождать некоторое время перед тем, как покинуть самолет.

Государственные СМИ и провластные телеграм-каналы в тот же день сообщили о том, что информацию якобы сразу же доложили Лукашенко, который разрешил посадку и направил для сопровождения рейса истребитель.

Информацию о том, что самолет сопровождал истребитель Миг-29, подтвердил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майор Андрей Гурцевич.

Уже на следующий день, 24 мая, на телеканале «Беларусь 1» показали отрывок переговоров диспетчера и пилота. Согласно ему, решение сажать самолет в Минске принял экипаж. Однако уже 25 мая Департамент по авиации Беларуси опубликовал на своем сайте полную расшифровку переговоров диспетчера и пилота. Как оказалось, настойчивые рекомендации сажать самолет в Минске передавал белорусский диспетчер, но в материале «Беларусь 1» его слова приписали пилоту.

В отчете Департамента по авиации приводился полный текст письма, которое поступило на адрес info@airport.by c электронного адреса protonmail.com: «Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом».

В тот же день представитель ХАМАС выступил с опровержением этой информации:

— Это совсем не наши методы. Какие-то подозрительные стороны делают это, чтобы демонизировать ХАМАС и помешать мировым симпатиям к палестинскому народу и его законному сопротивлению, — заявил представитель организации.

А 27 мая представители email-провайдера Proton Technologies AG заявили, что письма с угрозами были отправлены уже после того, как самолет развернулся в аэропорт Минска.

В июне глава Ryanair Майкл О’Лири, выступая в комитете по транспорту Палаты общин парламента Великобритании, заявил, что белорусская сторона оказывала давление на пилота, угрожая ему взрывом в том случае, если самолет войдет в воздушное пространство Литвы. О’Лири сообщил, что пилот просил связать его с операционным центром Ryanair в Варшаве, но диспетчеры ему отказали, заявив, что там никто не отвечает на звонки. По мнению главы Ryanair, на экипаж оказывалось серьезное давление, чтобы он приземлился именно в Минске. «Его не обязывали делать это [сажать самолет в Минске], однако у него не было другой альтернативы», — сказал глава авиакомпании.

16 июня Совет ICAO сообщил, что Беларусь, Польша, Греция, Ирландия, Литва и Швейцария предоставили некоторую информацию для расследования инцидента. Промежуточный отчет расследовательской группы пообещали предоставить примерно 23 июня 2021 года, а полный — осенью. Промежуточный отчет действительно появился спустя несколько дней, а его главным выводом было то, что информации для завершения расследования все еще недостаточно.

Осенью полный отчет тоже не появился, его публикацию перенесли на зиму. В Департаменте по авиации требовали от ICAO предоставить «данные объективного контроля с борта воздушного судна», так как все еще не могли понять, по какой причине пилот решил садиться в Минске.

В декабре стало известно, что Беларусь покинул бывший авиадиспетчер Олег Галегов, работавший в день посадки самолета. Он рассказал польским следователям о том, что это была спецоперация КГБ. Белорусские власти назвали информацию «вбросом». В ответ польская сторона опубликовала аудиозапись переговоров между диспетчером и пилотом посаженного в Минске самолета Ryanair. На записи отчетливо слышен третий голос, который подсказывает диспетчеру как отвечать на тот или иной вопрос пилота.

17 января ICAO выпустила отчет по установлению фактов о посадке в минском аэропорту рейса Ryanair FR4978, на котором летели Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега. Доклад был представлен всем 193 государствам-членам организации, включая 36 стран, которые избраны в специальный Совет.

31 января представители Совета ICAO проведут дискуссию на основе выводов доклада и решат, что делать дальше.

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