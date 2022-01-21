Страны Балтии поставят в Украину комплексы Javelin 3 21.01.2022, 8:13

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Стало, какое американское оружие Вашингтон разрешил балтийским странам передать Киеву.

Соединенные Штаты одобрили передачу Украине властями Эстонии, Литвы и Латвии оружия американского производства и намерены отправить Киеву вертолеты Ми-17. Об этом в четверг, 20 января, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Белого дома.

По данным издания, речь идет о поставках из стран Балтии переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и зенитно-ракетных систем Stinger.

Кроме того, как информируют источники газеты, Вашингтон планирует передать Украине пять вертолетов Ми-17, которые предназначались для Афганистана. При этом отмечается, что машины ремонтировались на украинских предприятиях.

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