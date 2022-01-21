«В посольстве перешли на белорусский язык и сказали, что по-русски не понимают» 1 21.01.2022, 8:29

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иллюстрационное фото

Белорус рассказал, как попал на карантин в Дубае.

Блог «Отражение» рассказал историю белоруса Владислава, который тоже попал на карантин в другой стране. В ноябре прошлого года он провел десять дней в изоляции в Дубае. Мы перепечатываем эту историю.

Владислав — гражданин Беларуси, который последние несколько лет живет в Москве. Его жена — россиянка, и в ноябре 2021 года они посещали Дубай. Но вернуться назад в Москву вместе им не удалось: все из-за позитивного теста на коронавирус у Владислава. То, что у него есть инфекция, мужчина выяснил в аэропорту перед вылетом.

— Врач сразу попросил меня отойти в сторонку. Жене он сказал, что она может лететь в Россию, а мне придется остаться, — рассказывает Владислав. — Там было много людей, которые сдавали тесты. В основном это были граждане Индии, Пакистана, но у них тесты были отрицательными.

Мужчину сопроводили в отдельную зону аэропорта. Она была отделена перегородками. Рядом с ним был охранник. В эти минуты Владислав с женой думали над тем, стоит ли ей остаться в Дубае. Но этот вариант был слишком дорогим, поэтому жена Владислава все-таки отправилась в Москву. Перед вылетом она успела обменять билет мужа на более позднюю дату. Это стоило пять тысяч российских рублей (около 65 долларов).

— Я остался в аэропорту ждать своей участи. Подошла медсестра и сообщила, что в государственной клинике нет мест, а остались только платные варианты: по сути это простые гостиницы, которые могут принять больных. Стоить это будет 200 долларов в сутки, не считая цен на еду и процедуры. Деньги у меня были, но я подумал, что оно того не стоит, — делится герой.

По словам мужчины, в аэропорту он провел пять часов, время от времени повторяя медсестре, что денег на платный карантин у него нет.

— Она прямо выпрашивала у меня деньги: мол, позвони жене, пускай она возьмет в долг, или возьмите кредит в банке, — вспоминает собеседник.

В конце концов через пять часов ему сообщили, что есть вариант провести карантин бесплатно. Ехать к месту проведения нужно было на специальном такси, которое пришлось оплатить за свой счет. Водитель машины был в защитном костюме.

— Меня повезли в сторону пустыни. Прямо посреди нее и находился COVID-центр. Мне показалось, что его строили специально, предполагая, что в стране будет много зараженных. Меня привезли в приемную, медсестры замерили давление. Там же я повстречал россиянина. Он был в нормальном состоянии, ничего не боялся. Я подумал, что вот, сейчас я с ним подружусь, но нас развели по разным зданиям, — рассказывает мужчина.

После приемной Владислава отвели в палату. Вот как он ее описывает:

— Палата такая: белые стены, две кровати, телевизор, чайник, холодильник. Есть интернет — быстрый и бесплатный, так что я еще мог немного работать. В душевой — голый бетонный пол, унитаз и умывальник. Немножко грустненько, но зато чисто и комфортно, без плесени.

В самом начале у Владислава спросили, христианин он или мусульманин — на карантине представители разных религий жили отдельно. В итоге Владислав в палате оказался один. В центре также были мусульмане и католики. Первые регулярно молились, а вторые, по словам героя, в какой-то момент впали в истерику.

— Это были итальянцы, они тоже не особо говорили по-английски и не понимали, что им делать, — вспоминает он. — Я записал своей жене видео. Она немножко говорит по-итальянски и смогла перевести, что там мужик впал в панику: мол, куда я попал, что теперь делать, надо отсюда выбираться. Начал крушить все, ломать. Я даже вышел его успокоить: ненавижу, когда орут. Там уже был медбрат. Предложил ему свою помощь, но тот отказался. Зато в следующие дни они ко мне очень уважительно обращались: «Хэллоу, бро!»

Владислав рассказал, что, по его ощущениям, свободных мест в центре, куда его привезли, было много. Ночью было видно, что в большинстве окон в корпусах не горит свет. Весь персонал ходил только в противоэпидемических костюмах желтого цвета. Дверь в палату не закрывалась на ключ, но по правилам выходить из нее было запрещено.

Также запрещались контакты с другими людьми. На карантине действовал распорядок дня: в семь утра — завтрак, в девять — проверка медсестрой, в 11 — измерение давления, в 13 — обед. После обеда было время медицинских процедур: на третий день мужчине начали колоть препарат, разжижающий кровь. Вечером был предусмотрен ужин, а перед ним — уборка палаты. По словам мужчины, симптомы коронавируса у него были.

— В Дубае мы с женой попали в индийский квартал, где очень острая еда. Мне она показалась вообще безвкусной. У жены были духи, от которых можно задохнуться, но я их тоже не чувствовал, — рассказывает он.

Зато мужчина оценил еду, которую давали на карантине:

— Питание оказалось моей радостью. Кормили очень вкусно, три раза в день. Мне приносили специальную коробку, в которой было мясо, гарнир, сок и какие-нибудь фрукты. Готовили очень вкусно. Как оказалось, в Дубае есть специальная фабрика, которая поставляет еду в школы, детские сады, в разные организации и в клиники. Было настолько хорошо, что я даже нашел их инстаграм и написал, какие они молодцы. Еще я мог пользоваться интернет-магазином. Можно было заказывать еду. Курить и пить было запрещено, но, мне кажется, что даже по этому вопросу можно было как-нибудь договориться.

Мужчина отмечает, что по-английски не говорит, поэтому с персоналом приходилось общаться чуть ли не «на пальцах». Во время карантина это было главной проблемой. Не было понятно, что делать, когда изоляция закончится.

— Надо будет опять сдавать тест, но что, если он опять будет положительным? Мне опять лежать десять дней? На этот вопрос мне никто ответить не мог. Получается, что я десять дней отлеживался в непонимании.

Пока Владислав был на карантине, его жена пыталась понять, что нужно делать в этой ситуации. Она даже звонила в белорусское посольство в ОАЭ, но что-то пошло не так.

— В посольстве с ней сначала говорили на русском. Но сотрудники сами не знали, что нужно делать в таком случае, и разговор зашел в тупик. Тогда они перешли на белорусский язык и сказали, что по-русски не понимают, — утверждает собеседник.

Когда карантин закончился, мужчина сдал ПЦР-тест. Результата пришлось ждать сутки. В итоге тот был отрицательным, поэтому он смог вылететь в Москву по билету, который в самом начале обменяла его жена. Вспоминая пережитый опыт, Владислав говорит, что самое главное было — не нервничать.

— Я очень много нервничал, а оказалось, что надо было просто расслабиться и получать удовольствие, — резюмирует собеседник.

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