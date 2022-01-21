Азаренко вышла в 1/8 финала Australian Open 21.01.2022, 8:49

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Белорусская теннисистка победила украинку Элину Свитолину.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила украинку Элину Свитолину и вышла в 1/8 финала Australian Open.

Матч продолжался чуть больше часа и завершился победой Виктории в двух сетах: 6:0, 6:2.

Выход в четвертьфинал Азаренко разыграет с чешкой Барборой Крейчиковой (№ 4 в рейтинге WTA).

Напомним, что Азаренко отказалась играть за режим Лукашенко и выступать на Олимпиаде в Токио. Лукашенковский министр спорта Сергей Ковальчук был расстроен отказом именитой теннисистки представлять режим.

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