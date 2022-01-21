закрыть
21 января 2022, пятница, 8:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Азаренко вышла в 1/8 финала Australian Open

  • 21.01.2022, 8:49
Азаренко вышла в 1/8 финала Australian Open
фото: getty images

Белорусская теннисистка победила украинку Элину Свитолину.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила украинку Элину Свитолину и вышла в 1/8 финала Australian Open.

Матч продолжался чуть больше часа и завершился победой Виктории в двух сетах: 6:0, 6:2.

Выход в четвертьфинал Азаренко разыграет с чешкой Барборой Крейчиковой (№ 4 в рейтинге WTA).

Напомним, что Азаренко отказалась играть за режим Лукашенко и выступать на Олимпиаде в Токио. Лукашенковский министр спорта Сергей Ковальчук был расстроен отказом именитой теннисистки представлять режим.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч
Надо поговорить
Надо поговорить Андрей Санников
Конец основному поставщику валюты в Беларуси
Конец основному поставщику валюты в Беларуси Артем Черников
Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип