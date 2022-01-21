Азаренко вышла в 1/8 финала Australian Open
- 21.01.2022, 8:49
Белорусская теннисистка победила украинку Элину Свитолину.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила украинку Элину Свитолину и вышла в 1/8 финала Australian Open.
Матч продолжался чуть больше часа и завершился победой Виктории в двух сетах: 6:0, 6:2.
Выход в четвертьфинал Азаренко разыграет с чешкой Барборой Крейчиковой (№ 4 в рейтинге WTA).
Напомним, что Азаренко отказалась играть за режим Лукашенко и выступать на Олимпиаде в Токио. Лукашенковский министр спорта Сергей Ковальчук был расстроен отказом именитой теннисистки представлять режим.