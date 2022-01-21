Астроном запечатлел пролетавший мимо Земли огромный астероид 21.01.2022, 8:55

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фото: getty images

Полученные снимки можно назвать уникальными.

Итальянскому астроному Джанлука Маси удалось сфотографировать астероид огромного размера, когда он приблизился на минимальное расстояние к нашей планете, впервые за последние 90 лет. Космическое тело имеет диаметр 1052 метра, что намного больше, чем высота Бурдж-Халифа – наиболее высокого здания на Земле, которое располагается в Дубаях и достигает 828 метров. Перед этим потенциально опасный астероид подлетал к Земле в 1933 году. Тогда расстояние составляло около 1 миллиона 120 тысяч километров.

Об этом сообщает Daily Mail .

Астероид получил название 7482 (1994 PC1). Сотрудники НАСА относят его к числу потенциально опасных объектов, несмотря на то, что в этом случае он пролетел мимо Земли на относительно безопасном расстоянии. В следующий раз астероид приблизится к нам только в 2105 году.

Полученные снимки вполне можно назвать уникальными. Объект двигался с невероятно большой скоростью, поэтому все звезды на снимке представлены длинными линиями, а непосредственно огромный астероид выглядит, как точка белого цвета в самом центре фото.

Астероид 7482 (1994 PC1) делает круг вокруг Солнца за 572 дня. Специалисты зафиксировали его еще 28 лет назад. Данное космическое тело представляет собой каменистый астероид, который астрономы отнесли к S-типу.

Стоит обратить внимание на то, что НАСА на сегодняшний день ведет наблюдение за огромным количеством космических тел. 28 тысяч астероидов не остаются без внимания экспертов. Все они с определенной регулярностью пересекают орбиту нашей планеты. По прогнозам НАСА, к концу этого месяца мимо Земли на минимальном расстоянии пролетит еще 8 астероидов. При этом ни один из объектов не будет представлять какой-либо угрозы для планеты и человечества.

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