Самозванец не может выступать инициатором референдума 20 21.01.2022, 9:48

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Нас ждет клоунада.

Нелегитимный правитель Лукашенко объявил дату так называемого «референдума» по внесению изменений в Конституции Беларуси.

Ряд лидеров демократических сил Беларуси сделал заявление по этому поводу:

— Референдум – это прежде всего альтернатива, выбор из двух или более возможностей. Предлагаемое белорусскому народу мероприятие представляет собой политический фарс и не имеет ничего общего с референдумом, исходя из следующих оснований:

В соответствии с Законом Республики Беларусь об организации и проведении референдумов, частное лицо не может выступать инициатором его проведения. Лукашенко – самозванец, не признанный ни белорусским народом, ни международным сообществом, который украл у народа суверенное право избирать свое правительство, и продолжает удерживать власть лишь путем лжи и насилия.

В соответствии с Декларацией прав человека и гражданина, которая легла в основу конституционных принципов всех стран мира, если в основном законе страны не содержится принципа разделения властей и не прописаны права человека – значит у этой страны нет Конституции. Исходя из того, что в нынешней конституции Республике Беларусь не заложен принцип разделения властей, а все ветви власти - исполнительная, законодательная и судебная, - фактически подчинены одному узурпатору, у Беларуси нет конституции в традиционном понимании.

В стране грубо попирается Закон. Белорусский народ лишен конституционного права избирать и быть избранным. В стране нарушаются базовые права человека, прописанные в законах Республики Беларусь и составляющие нормы международного права. Против белорусов применяются пытки и другие унижающие человеческое достоинство действия, запрещенные международным и национальным законодательством. Нам отказано в проведении мирных акций, в справедливой защите в суде и других базовых правах человека. Нам фактически отказано в праве на жизнь, так как в отношении убийц мирных граждан не открываются уголовные дела.

Таким образом, предлагаемое очередное изменение законов - не более чем клоунада, имеющая целью провести заранее заготовленное решение. Поэтому это не может иметь никаких юридических последствий. Политическая кампания может считаться законной лишь при выполнении следующих условий:

Освобождение политических заключенных, как необходимое условие восстановления гражданского мира;

Проведения расследований по факту убийств и пыток мирных граждан, выступающих за соблюдение своих конституционных прав путем мирных политических акций.

Проведение справедливых выборов под международным контролем.

Заявление подписали представители оргкомитета по проведению конференции демократических сил Беларуси:

Андрей Санников, кандидат в президенты Беларуси, экс-заместитель министра иностранных дел, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь»,

Валерий Цепкало, кандидат в президенты Беларуси, бывший заместитель министра иностранных дел, создатель Парка высоких технологий,

Сергей Дылевский, лидер Белорусского объединения рабочих,

Анатолий Котов, руководитель Восточноевропейского стратегического форума, бывший сотрудник администрации президента Беларуси,

Александр Опейкин, исполнительный директор Фонда спортивной солидарности,

Вероника Мищенко, представитель социал-демократической партии «Народная Грамада»,

Дмитрий Болкунец, политолог

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