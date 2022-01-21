Ядерные петрушки 1 Алексей Федяров

21.01.2022, 10:09

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фото: ТАСС

Они думают, что всегда будут интендантами.

На фоне эпического военного безумия от людей, которые думают, что война, это когда стреляют не в них, а они всегда интенданты и даже не сидят за это, вспомнил вдруг курсы гражданской обороны.

Подумал, а почему сейчас такого нет?

Спроси у депутата госдумы, где здесь ближайшее бомбоубежище, так ведь не ответит. Подумает, бар какой новый открылся. Обидится.

Залез в интернет и попал на раздел "Ядерное оружие. Действия при опасности радиоактивного заражения" Чукотского МЧС.

Хорошо написано. С душой. Отличный раздел про противорадиационные укрытия. Начинается проникновенно: "Вы должны уметь оборудовать или построить укрытие".

Должны.

Ну и дальше славно.

Особенно про укрытия на отрытой местности: "При выборе места для строительства укрытия учитывается рельеф местности, характер грунта и уровень грунтовых вод. При возведении укрытий используются промышленные (сборные железобетонные элементы, кирпич, арматура, трубы, прокат) или местные (дерево, камень, саман, хворост, камыш) строительные материалы. Зимой можно использовать промерзший грунт, лед и снег. Например, уплотненный слой снега толщиной 60 см ослабляет радиацию в 2 раза. Строительство начинается с трассировки укрытия на местности. Затем снимается дерн и отрывается траншея глубиной 180—200 см, шириной по дну 100 см при однорядном или 160 см при двухрядном расположении мест. Длина укрытия на 10—15 человек должна быть примерно 7—9 м (при однорядном расположении мест).В слабых грунтах устраивается одежда крутостей. Входы должны быть под углом 90° к продольной оси укрытия. На дне отрывается водосборная канавка, настилается пол и ставятся скамьи из расчета 0,5 м на человека и нары для лежания. У входа отрывается водосборный колодец (глубиной до 50 см), а в противоположном от входа торце устанавливается вентиляционный короб или простейший вентилятор. После укладки перекрытия на него насыпается слой грунта толщиной не менее 60 см; грунт покрывается дерном, а вокруг укрытия отрывается канава для стока дождевой воды. Вход оборудуется двумя занавесями из плотного материала; между ними в специальной нише устанавливается емкость для отходов. Запас воды хранится в бачках".

Вот думаю, а взять бы всю эту труппу ядерных петрушек, да и отправить зимовать на Чукотку.

Телепроект "Дом-3", телеканалы Спас и Звезда.

Ведущая - Ксения Собчак с правом суда по законам военного времени.

Участники проекта возведут противорадиационное убежище и проживут в нем чукотскую зиму, то есть с июля по июль.

Один ищет дерн, другой мастерит простейший вентилятор, самый ответственный следит за водосборной канавкой.

И оттуда пусть каждый вечер рассказывают про ядерную войну.

Алексей Федяров, Facebook

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