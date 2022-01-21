В Бобруйске мужчина напал на работника прокуратуры 21.01.2022, 10:16

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34-летний бобруйчанин узнал в троллейбусе прокурора и высказал тому, все что о нем думает.

18 января на одной из остановок общественного транспорта между двумя мужчинами завязалась потасовка.

Как оказалось, 34-летний бобруйчанин узнал в троллейбусе прокурора и высказал тому, все что о нем думает. На остановке он вышел вслед за объектом своей неприязни и выбил папку у него из рук, после чего «стал нападать». Мужчина был задержан сотрудниками охраны, сообщает komkur.info.

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