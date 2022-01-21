Мнение: У Лукашенко — «ножи» в животе 6 21.01.2022, 10:24

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Узурпатора снесут при любой ситуации.

Расценивайте штыки в качестве ножа в животе. С ним можно ходить, стараясь не делать резких движений, но как только этот "нож" будет извлечен без вмешательства докторов, раненый погибнет от кровоизлияния. Та же ситуация и с "штыками" - они "проткнули" ткани слишком глубоко, чтобы можно было осуществить "разворот" в воздухе, пишет телеграм-канал CYNIC.

При любой либерализации Луку снесут [причем вероятно свои, у которых не будет более гарантий безопасности за пытки и репрессии - а виновных придется отдать под общественный каток].

Причем с учетом непонятного состояния "братских войск" штыки могут быть двойными - в том числе "соседскими".

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