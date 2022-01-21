Белорусская промышленность сократила кадры и нарастила долги 1 21.01.2022, 10:29

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Складские запасы также увеличились.

Флагманы отечественной промышленности отчитались за 2021 год. Предприятия оптимизировали персонал, увеличили складские запасы и суммарные долги, пишут banki24.by.

За 2021 год промышленное производство выросло на 6,5% – таковы оперативные оценки Белстата. Но это заслуга первой половины года, когда действовал эффект низкой базы по кризисному 2020-му.

Сравните: в 1 квартале выпуск по промышленности поднялся на 9,2%, во 2 квартале – на 11,6%. Однако за 3 квартал производство увеличилось всего на 2,9%. В 4 квартале 2021 года темпы роста распределились так: в октябре производство промпродукции сократилось на 0,1%, в ноябре выросло на 2,7%, в декабре поднялось на 4,3%.

Относительно позитивный результат декабря опять-таки связан с эффектом низкой базы: в декабре 2020-го промышленный выпуск падал, а в октябре-ноябре 2020-го – рос более чем на 4%.

Уровень складских запасов на 1 января 2022-го в деньгах оказался выше, чем на ту же дату в 2021-м – 5,446 против 5,075 млрд BYN. При этом известно, что большие запасы непроданной продукции – это временно вымытая оборотка компаний.

В 2021 году у флагманов промышленности количество уволенных превышает количество принятых на работу. По данным статорганов за 11 месяцев крупные и средние компании отрасли уволили 142,8 тыс. человек, а приняли 131,4 тыс.

Таким образом, чистый отток кадров с флагманов составил 11,4 тыс. человек. Среднесписочная численность работников сократилась за 11 месяцев на 1,2% к уровню 2020 года.

По флагманам обрабатывающей промышленности занятость упала больше – на 1,5% к 2020-му. Финансовое положение флагманов отрасли описывает рентабельность продаж. Средняя рентабельность за 11 месяцев 2021 года по промышленности составила 10,1%.

Однако медианная рентабельность ощутимо ниже. Это заметно по доле организаций с рентабельностью ниже нуля (убытки с продаж) и компаний с рентабельностью в пределах 0-5%. В первой группе по итогам 11 месяцев оказалось 16,9% флагманов отрасли, во второй – 31,5%.

Выходит, что 48,4% флагманов промышленности имели рентабельность до 5%. Это значит, что медиана по отрасли была немногим выше данной отметки.

Всего 7,2% флагманов промышленности показали рентабельность от 20% и более и только 1,9% флагманов – от 30% и более.

В среднем по экономике эти доли составили 8,6% и 3,8%. К 1 декабря 2021-го суммарные долги флагманов промышленности превысили 93,8 млрд BYN.

С начала года обязательства промышленников выросли на 21,6%. За 11 месяцев флагманы отрасли направили на погашение кредитов банков и займов 47,8 млрд BYN (+12,1% к 2020 году).

На эти цели промышленники потратили эквивалент 32,6% выручки (средний уровень по экономике – 27%).

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