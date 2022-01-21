Медики назвали продукты, способствующие долголетию 1 21.01.2022, 10:39

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Один из них — зеленый чай.

В список полезных продуктов попал авокадо благодаря высокому содержанию витамина D, который запускает гены, способные противостоять возрастным изменениям, пишет medicina.ua.

Кроме авокадо в ежедневный рацион необходимо включить кокосы, жирную рыбу, брокколи, клубнику, чернику, орехи, оливковое масло, острые специи, помидоры, а также зеленый чай, кофе и чернослив.

Академики утверждают, что одним из главных факторов, которые воздействуют на долголетие, является микрофлора кишечника.

От нее зависит обмен веществ, пищеварение, синтез гормонов, а также состояние иммунитета.

При этом специалисты подчеркивают, что универсального рецепта долголетия в природе не существует, а рацион питания необходимо корректировать индивидуально, опираясь на особенности человека.

Оливковое масло лидирует по содержанию мононасыщенных жиров, которые помогают контролировать уровень холестерина, что существенным образом сказывается на долголетии.

«Оливковое масло помогает снизить уровень холестерина и защищает сердце от свойственных заболеваний. По содержанию мононасыщенных жиров среди всех растительных масел именно оливковое является уверенным лидером. При выборе этого продукта следует отдать предпочтение маслу первого отжима, так как при его приготовлении не производится температурная обработка», – пояснили диетологи.

Однако то, что продолжительность жизни зависит от ежедневного меню, — факт, который не раз был доказан учеными.

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