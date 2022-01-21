Испания направила военные корабли в Черное и Средиземное моря

Испания направила военные корабли в Черное и Средиземное моря3
- 21.01.2022, 10:44
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Минный тральщик уже в пути, а фрегат отправится в течение трех-четырех дней.
Корабли Испании присоединяются к военно-морским силам НАТО в Средиземном и Черном морях из-за напряженности в регионе, вызванной наращиванием российских войск на границе с Украиной. Об этом сообщила министр обороны страны Маргарита Роблис, пишет korrespondent.net со ссылкой на Reuters.
По ее словам, минный тральщик уже в пути, а фрегат отправится в течение трех-четырех дней.
Отмечается, что также рассматривается возможность направления истребителей в Болгарию.
"Россия не может указывать ни одной стране, что ей делать, поэтому НАТО будет защищать и отстаивать суверенитет любого государства, которое может или хочет вступить в НАТО", - заявила министр обороны Испании.