Испания направила военные корабли в Черное и Средиземное моря 3 21.01.2022, 10:44

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Минный тральщик уже в пути, а фрегат отправится в течение трех-четырех дней.

Корабли Испании присоединяются к военно-морским силам НАТО в Средиземном и Черном морях из-за напряженности в регионе, вызванной наращиванием российских войск на границе с Украиной. Об этом сообщила министр обороны страны Маргарита Роблис, пишет korrespondent.net со ссылкой на Reuters.

По ее словам, минный тральщик уже в пути, а фрегат отправится в течение трех-четырех дней.

Отмечается, что также рассматривается возможность направления истребителей в Болгарию.

"Россия не может указывать ни одной стране, что ей делать, поэтому НАТО будет защищать и отстаивать суверенитет любого государства, которое может или хочет вступить в НАТО", - заявила министр обороны Испании.

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