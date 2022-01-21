«Капот открывался так же часто, как водительская дверь» 4 21.01.2022, 10:55

4,650

Как белорус купил авто за $1500.

Так уж исторически сложилось, что в Беларуси очень мощное сообщество любителей французских машин. Даже помощнее, чем у поклонников Volkswagen. Есть клубы как просто Peugeot, Citroen или Renault, так и комьюнити по отдельным моделям. Герой статьи onliner.by состоял в клубе владельцев Peugeot 605 и даже обзавелся там настоящими друзьями. При этом саму модель он не боготворит и не считает лучшим автомобилем на планете. Парень даже согласился рассказать об этом французском седане в рубрике «Будь проклят тот день». Истории с негативным опытом владения той или иной машиной трудно найти на клубных форумах. По желанию автора мы можем опубликовать статью анонимно! Кроме того, вы можете выразить свое мнение в «Отзывах».

История покупки

Игорь стал обладателем Peugeot 605 в 2017 году и проездил на нем около двух лет. Это был его первый личный автомобиль. До этого молодой человек периодически катался на других машинах, которые брал у родственников или знакомых.

— На момент покупки Peugeot 605 мне было 24 года. Мы с женой уже ждали ребенка и подумывали о том, чтобы обзавестись собственным автомобилем. И вот мне позвонил отец и сказал, что его друг продает Peugeot 605. В то время я, если честно, больше посматривал в сторону BMW E34. Я как-то катался на такой «пятерке», и мне она очень понравилась. На Peugeot 605 я тоже имел возможность покататься (такая была у друга), и меня впечатлил комфорт этой большой машины. В общем, съездил я посмотрел, что там продает друг отца. Вроде живой автомобиль был, с нормальным кузовом. В итоге мы взяли этот экземпляр, — рассказал Onlíner бывший владелец французского седана бизнес-класса.

1500 долларов по курсу

Машина обошлась Игорю в 1500 долларов по курсу. Это был дизельный Peugeot 605 1997 года выпуска, то есть уже после рестайлинга. Напомним, данная модель выпускалась до 1999 года, поэтому экземпляр нашего героя можно назвать еще относительно свежим. Под капотом — 129-сильный 2,5-литровый агрегат с турбиной, работающий в паре с МКП. Это был самый мощный дизельный мотор, который ставился на французский седан. Автомобиль никогда не считался быстрым (более 12 секунд до сотни), но обещал быть экономичным — 7,7 литра на 100 километров. Отметим, что для такого экземпляра 1500 долларов — это невысокий прайс. Даже сейчас на «Автобарахолке» можно найти 605-е за 1700—2000 долларов в эквиваленте, а пять лет назад цены на данную модель были еще выше. Тем более этот экземпляр с 2,5-литровым дизелем.

После покупки Игорь решил привести машину в порядок — у Peugeot требовала внимания подвеска. Кроме того, было принято решение сделать полное ТО, заменить масло и фильтры. Задняя подвеска у 605-го неубиваемая, а вот в переднюю пришлось вложить около 150 долларов по курсу.

— Серьезных проблем с подвеской в этом автомобиле, к счастью, не было. Как-то начало что-то ляпать сзади — я поехал по гаражам и СТО выяснять, в чем дело. В итоге обратился к ребятам из клуба Peugeot 605, и мне сразу сказали смотреть тяги стабилизатора. Оказывается, там просто открутилась гайка, и тяга болталась, постукивая. Мы за минуту поджали гайку, и проблема ушла навсегда, — вспомнил Игорь.

Первая поломка

Как-то утром Игорь собирался ехать от родителей в Минск и машина отказалась заводиться. В итоге парень взял автомобиль у родителей и вернулся на нем только через неделю. К тому моменту его Peugeot стал заводиться без проблем. Потом снова возникла проблема со стартом двигателя. Перебрали стартер, но проблема не ушла: машина иногда заводилась, а иногда — нет. Причем не заводился 605-й именно с ключа. Если же под капотом стартер подключался напрямую от аккумулятора с помощью проводов, то мотор запускался безотказно. На одном из слетов клуба Peugeot 605 Игорь узнал, что такая проблема есть у многих владельцев седана с 2,5-литровым дизелем.

— Решить проблему с запуском двигателя можно было установкой нового реле, но руки у меня так и не дошли до этого. В итоге я постоянно открывал капот, чтобы завести автомобиль. Получается, крышка двигателя у меня открывалась почти так же часто, как водительская дверь. Так длилось около года. Причем интересно, что иногда машина заводилась с ключа, а иногда — нет. Была какая-то потеря между замком зажигания и стартером. Ухудшало ситуацию то, что аккумулятор был подсевший. Поэтому у меня был только один шанс попробовать запустить мотор с ключа. Если повезло — отлично. Если не завелось — то уже и не заведется, даже если подключить провода к стартеру напрямую. Много раз мне приходилось заводить автомобиль «с толкача». С этим я, конечно, намучился. Иногда за один день я по три раза искал людей, кто меня дернет на веревке, — отметил парень.

Домкрат влез в порог

Когда Игорь купил новый аккумулятор, ситуация слегка улучшилась, но все равно по утрам приходилось заводить машину подняв капот. Однажды молодой человек поехал за город и застрял в грязи. Обычное дело. Пытались вытолкать — ничего не выходило. Решили приподнять автомобиль с помощью домкрата. В итоге домкрат буквально влез в порог. Элемент был полностью прогнивший и просто подкрашен (фото ниже).

Во второй месяц владения Peugeot 605 в нашего героя врезалась другая машина. Типичное дворовое ДТП. Оказывается, прямо в это место седан был бит еще до Игоря (а говорят, снаряд не падает в одну воронку дважды!). В итоге на кузов нанесли шпаклевку и аккуратно закрасили.

Проблема с замками

Были проблемы и с дверным замком с водительской стороны. В сезон дождей в него попадала вода и замок начинал сам по себе открываться и закрываться. А зимой добавлялась проблема с замком багажника — он подмерзал и переставал открываться. Какое-то время ситуацию можно было исправить путем откидывания центрального подлокотника на втором ряду, что позволяло запустить теплый воздух в багажник и прогреть его. Но однажды не помогло и это.

— Я пытался отогреть машину феном, загонял в гараж, но багажник все равно не открывался. Разобрали. Оказалось, там стерлась какая-то пластиковая деталь, и замок перестал работать. Временным решением стала проволока, которую я вывел под днище. И пока я не купил новую кнопку, открывал багажник дергая за эту проволоку под бампером, — рассказал Игорь.

На всякий случай парень оставил этот способ открытия багажника.

Натяжитель ремня генератора

Через некоторое время у автомобиля разболтался натяжитель ремня генератора. Из-за вибраций у данного элемента отломался болт, который крепит натяжитель к кронштейну. Найти такой болт отдельно оказалось затруднительно. Предлагали купить весь натяжитель в сборе за 150 долларов, но Игорь посчитал, что это слишком дорого. Сейчас признает, что лучше бы отжалел те полторы сотни — за все время молодой человек поменял восемь (!) ремней генератора. Один раз даже получилось найти болт на разборке, но это решило проблему лишь на месяц.

— Я снял размеры этого болта и попросил одного мастера выточить мне штук десять про запас. Последние полгода владения машиной я менял этот болт раз в три недели. Меня это очень достало. В какой-то вечер еду домой, слышу — под капотом какой-то хруст. Поднимаю капот — торчит ремень, а сзади на асфальте валяются детали. Тогда я и решил выставить седан на продажу за 800 долларов. Понимаю, что сам дурак — нужно было изначально купить за 150 долларов этот натяжитель и забыть о проблеме. Но это слишком недорогой автомобиль, и мне не хотелось платить 10% от его стоимости за какую-то крохотную деталь, — размышляет Игорь.

Машина уже давно «устала»

По мнению бывшего владельца Peugeot 605, эта модель уже давно «устала». Причем проблема не в конкретном экземпляре, а в возрасте автомобиля. Больше всего Игоря расстраивала не стоимость ремонтов (все-таки на 605-й запчасти стоят относительно дешево), а частота поломок. Парень активно участвовал в жизни клуба Peugeot 605 и даже обрел там друзей, с которыми общается до сих пор. Так вот многие владельцы данной модели отмечают, что сталкиваются с маленькими, но частыми поломками.

В год проезжал по 30 000 километров

Отметим, что машина у Игоря хоть и ломалась частенько, но на месте не стояла. Каждый год молодой человек проезжал на ней около 30 000 километров — автомобиль часто нужен был по работе. Именно поэтому владельца так расстраивали периодические поломки, из-за чего приходилось использовать каршеринг или общественный транспорт.

— Хочу сказать в оправдание папиного друга: в общем и целом, посмотрев на много других 605-х, я понял, что мой еще был в нормальном состоянии. Просто ресурс машины уже подходил к концу. Я встречал Peugeot в гораздо худшем виде. Еще я хотел бы отметить огромный плюс этого автомобиля. По трассе он идет просто как корабль! На нем очень приятно ехать. Первый год я прощал все недочеты Peugeot 605 только за то, как он ведет себя на трассе. А мне приходилось очень часто ездить за городом. После этой машины я какое-то время поездил на Renault 19, а потом купил новый Hyundai Accent в салоне. Все-таки новый автомобиль есть новый, — считает Игорь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».