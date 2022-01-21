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Россия начала переброску С-400 «Триумф» в Беларусь

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  • 21.01.2022, 11:09
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Россия начала переброску С-400 «Триумф» в Беларусь
иллюстрационное фото

Два дивизиона зенитных ракетных комплексов направлены из Хабаровского края.

Два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» начали передислокацию в Беларусь, где заступят на учебное боевое дежурство в рамках проверки сил реагирования союзного государства, сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

«Два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования союзного государства, совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае. <…> Подразделения ПВО совершат марш комбинированным способом на железнодорожном транспорте и своим ходом на незнакомые полигоны Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

По информации министерства, после прибытия к местам выполнения учебных задач российские военнослужащие оборудуют позиции и «заступят на учебное боевое дежурство по ПВО в составе единой региональной системы ПВО Беларуси и России».

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