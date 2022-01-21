«Шал, кет!»: Как проходили протесты в казахстанском Кызылорде 21.01.2022, 11:08

1,090

Тысячи казахов смело протестовали у областного акимата.

В начале января жители Кызылорды поддержали начавшиеся на западе Казахстана митинги. Демонстранты жаловались на ухудшение социального положения, возлагая ответственность на неэффективное правительство. Позже были сожжены здания областного акимата, суда и партии власти «Нур Отан», на отделения полиции совершались атаки, передает «Радио Азаттык».

Отчаявшиеся люди и чиновники в безвыходной ситуации

4 января, послеобеденное время. Узнав из прямой трансляции в Facebook’е о том, что близ торгового центра Aray City Mall собираются на протест, журналисты направились туда. Прибыв на место, увидели несколько сотен людей. Аким Кызылорды Ганибек Казантаев ходил в сопровождении полицейских и представителя прокуратуры.

Как выяснилось, утром полиция задержала здесь около 20 молодых людей. Собравшиеся требовали отпустить задержанных. Полиция пообещала освободить их и привезти к торговому центру.

Прокурор предупредил о незаконности акции и призвал людей разойтись. Но протестующие, которые жаловались на падение уровня жизни, были настроены решительно. Они говорили, что бензин и продукты дорожают чуть ли не ежедневно, цены на сжиженный газ повысились вдвое, возмущались тем, что за проезд по автобану взимают деньги, но качество дорожного полотна оставляет желать лучшего. Звучали и политические требования, люди кричали: «Шал, кет!», «Правительство в отставку!» Некоторые участники акции пытались убедить других «не политизировать митинг».

Начавшиеся в Жанаозене протесты из-за скачка цен на газ быстро распространились на другие регионы. Кызылординцы тоже не остались в стороне: они требовали решения социальных проблем. Местные власти совсем не знали, как успокоить людей, они повторяли информацию о том, что 5 января президент Касым-Жомарт Токаев проведет заседание.

Чиновники были бессильны перед кричащей толпой. К вечеру протестующих стало больше. Площадь перед торговым центром не могла вместить всех, люди заняли часть проспекта Назарбаева. Полиция пыталась остановить демонстрантов, но не смогла их удержать.

Часть протестующих двинулась к центральной площади, где расположены здание областного суда, музыкальный драматический театр имени Нартая Бекежанова, офис партии «Нур Отан» и университет имени Коркыт Ата. Спецназ, выстроившись в ряд, преградил им путь. Но толпа прорвала кордон.

Другая часть демонстрантов отказалась идти в центр, решив остаться у торгового центра. Люди договорились стоять до тех пор, пока не выполнят их требования. Активисты за несколько минут собрали 70 тысяч тенге для закупки продуктов. На место подвезли казаны для приготовления пищи и емкости, чтобы кипятить воду.

Несколько выпивших людей кричали, требуя, чтобы полицейские «перешли на сторону народа». Но активисты прогнали их, не позволив провокации.

«АКИМ, ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ВЫПОЛНИТЬ НАШИ ТРЕБОВАНИЯ»

Больше тысячи человек перед торговым центром выдвигали требования, исполняли гимн. Некоторые собравшиеся призывали полицейское руководство отвести СОБР от протестующих, ссылаясь на то, что молодежь может вступить в конфликт с наступающим спецназом. Силовики немного отступили. Демонстранты по очереди тянулись к микрофону, чтобы рассказать о своих проблемах.

В 21 час приехала аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова. Несколько минут люди не давали ей возможности ничего сказать. Затем она начала выступать через громкоговоритель, ее сразу перебил мужчина, который выдвинул несколько требований. Он высказался за отмену закона о первом президенте и роспуск Совета безопасности, возглавляемого бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым. «Мы устали от всего. Устали от несправедливых выборов», — сказал он, потребовав пересмотреть закон о выборах, изменить правила регистрации политических партий и вернуть Конституцию 1993 года.

«Но вы не сможете выполнить наши требования. Поэтому сделайте то, что вам под силу: привезите биотуалеты и установите палатку. И вы свободны», — обратился он к акиму области.

Толпа встретила его слова гулом одобрения. «Правильно!», «Вперед!» — было слышно среди собравшихся.

Гульшара Абдыкаликова направилась к своей машине. Кто-то бросил в автомобиль пластиковую бутылку. Некоторые стали пинать машину. Автомобиль чиновницы быстро пронесся мимо толпы и скрылся из вида.

ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ

После отъезда главы региона многие начали расходиться. Перед торговым центром осталось около 500 человек. Журналисты тоже отправились домой. Доехав до дома, обнаружили, что мобильный интернет недоступен, домашний интернет от «Казахтелекома» еще был.

После полуночи вернулись к торговому центру и снимали происходящее на камеру телефона. Поток людей прибывал. На проспекте Назарбаева установили звукоусиливающую аппаратуру. Многодетные матери жаловались на мизерные пособия, говорили о росте цен на продукты и лекарства. Представителей акимата не было. Полиция наблюдала на расстоянии. Люди ужинали и пили чай — на месте приготовили для них еду, вскипятили воду.

Никто не нарушал порядок. Несмотря на холод, люди решили оставаться до утра.

СТОЛКНОВЕНИЯ С ПОЛИЦИЕЙ

В полдень 5 января в городе стреляли. Журналист живет рядом с торговым центром, где накануне собирались люди. Увидев черный дым с той стороны, он попытался поскорее доехать до места событий. Общественного транспорта не было.

Начались беспорядки. На улицах не было полицейских машин. Возле торгового центра сгорели семь автомобилей и один автобус. На земле валялись фрагменты полицейской амуниции, резиновые пули. Несколько мужчин закидывали в костер табличку с надписью: «Проспект Нурсултана Назарбаева». Вокруг — палки и сломанные кирпичи. Парень с флагом в руках призывал идти в областной акимат.

Журналисты решили поговорить с женщиной, которая ходила у торгового центра. Двое ее сыновей и зять были здесь, она переживала за близких, не могла уснуть. По ее словам, беспорядки начались после того, как полиция бросила светошумовые гранаты и начала стрелять резиновыми пулями. Полицейский спецназ не смог противостоять разъяренной толпе и бежал.

Несколько тысяч людей двинулись по проспекту Назарбаева в сторону областного акимата. Среди них были и женщины. Люди следовали за парнем с флагом в руках и скандировали: «Шал, кет!».

Акимат охраняли бойцы спецназа в касках, с щитами и резиновыми дубинками. Оператор и журналист телеканала «Хабар» вели съемку на площади. Протестующие бросились на ворота акимата. Взрывались гранаты, слышались звуки выстрелов. Молодые люди разбили окна акимата.

Столкновения перед воротами акимата длились всего 10 минут, после чего спецназ отступил. Люди зашли внутрь и вынесли флаг. Часть машин перед акиматом сожгли, другие автомобили захватили люди из толпы.

В городе слышались звуки автоматной очереди. Группа неизвестных звала демонстрантов штурмовать здание областного департамента полиции. Грузовик пытался таранить ворота департамента, затем машина Toyota Camry, которую угнали с парковки акимата, врезалась в ограждение. Но обе машины не смогли проехать во двор.

На стоянке полицейского департамента горело несколько автомобилей. Стреляли со всех сторон. Около 20–30 человек устремились во двор, но после выстрелов отступили назад. Многие наблюдали за происходящим на безопасном расстоянии. Несколько попыток захвата здания были отбиты полицией. Получивших ранения участников штурма забирали люди на проезжавших мимо машинах. Скорые в тот момент не ездили.

Захватить департамент полиции штурмовавшие не смогли. Были нападения на другие здания полиции, тоже безуспешные. Ночью был сожжен офис областного филиала «Нур Отана», здание областного суда, разгромлены модульные полицейские пункты.

Утром 6 января в Кызылорде закончилась стрельба. Наступила тишина: на улице появились машины, люди вернулись к своим делам. Несколько светофоров были разбиты, остальные работали в прежнем режиме. На дорогах оставались сгоревшие машины.

В Кызылорде, как и в других регионах, объявили чрезвычайное положение, ввели комендантский час. Жителям запретили выходить на улицу с 23:00 до 7:00 утра.

Крупные торговые центры были закрыты, мелкие магазины работали. Перед заправками выстраивались большие очереди. Сжиженный газ, который до протестов стоил 110–120 тенге, продавали по 60 тенге. Но на некоторых заправках его не было. Банкоматы работали только в двух точках по всем городу, за наличными стояли в очередях. В отсутствие интернета невозможно было провести онлайн-платежи, банковские карты превратились в бесполезный кусок пластика.

7 января в Кызылорду прибыли военные. На въезде в город установили блокпосты, спецназ патрулировал город. Периодически доносились звуки выстрелов. На улицах появились служебные машины полицейских, которых не было видно в предыдущие два дня.

10 января утром в Кызылорде появился интернет. После обеда Сеть вновь отключили. Бесперебойный доступ дали на следующий день. В социальных сетях писали, что активистов вызывают на допросы в полицию, некоторых арестовали на пять суток, других оштрафовали.

19 января режим ЧП был снят. По информации местных властей, в регионе во время беспорядков были повреждены девять государственных объектов и 15 бизнес-предприятий, стоимость ущерба оценивается в шесть миллиардов тенге.

По информации пресс-службы областного акимата, с 5 января в полицию доставили 718 человек, возбуждены 154 административных, 53 уголовных дела. 96 человек задержаны.

С 4 января за медицинской помощью обратились 210 человек, 33 из них госпитализированы, пятеро находятся в реанимации. Официальной информации о погибших в области нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».