Тараканы, сырая картошка, суп без ложки: как белорус съездил в «пять звезд» в Египет 2 21.01.2022, 11:22

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Наш земляк был в шоке от отдыха.

В рубрике «Худший отпуск» onliner.by рассказывает истории читателей о странных, страшных и в целом очень неудачных путешествиях. Отпуск обычно вызывает приятные ассоциации, и мы не хотим никому их портить, просто собираемся предостеречь от ошибок и неудач. Михаил купил горящую путевку в Шарм-эль-Шейх в пятизвездочный отель, но был в шоке, когда увидел условия своими глазами.

Наш герой планировал отпуск с семьей на осень прошлого года. Из-за пандемии многие направления закрылись, поэтому выбор пал на Египет. Семья хотела полететь в теплую страну в середине октября, но цены были высокие — и как раз подвернулись немаленькие скидки на 1 сентября, это было за полторы недели до вылета.

— Выбрали пятизвездочный отель в заливе Наама-Бей. Знакомый турагент сказала, что это хороший отель, но в реальности тянет на крепкую четверку и он лучше, чем тот, отдых в котором она нам организовывала до этого. По ее словам, мест в отеле было очень мало — надо было быстро оплатить, чтобы не упустить возможность. Так я и сделал, — начинает Михаил.

Приехав домой и почитав последние отзывы об отеле, мужчина сильно насторожился и попытался сразу сменить его.

— Но хорошие отели, номера в которых продавались на сайте туроператора, якобы были на стопе, и по факту стоимость смены, как мне сказали, окажется огромной, хотя по закону никаких расходов на тот момент они не понесли и должны были достаточно легко сменить. Успокоили меня, что отзывы — это ерунда. Якобы в отеле недавно были две-три пары туристов, которые остались довольны, — продолжает мужчина.

Выбора не оставалось, тур оплачен, полетели. Состав белорусских туристов был такой: два взрослых и два ребенка. На момент бронирования и вылета детям было 3,5 года и 5 месяцев.

— То есть турагент знала, что ребенок еще не ходит, передвигается только в коляске, — забегает наперед Михаил. — Фотографии отеля, конечно, были красивые, но это здание в январе 2020 года сменило владельцев. Раньше оно принадлежало к известной международной сети, а теперь относится к ноунеймовской египетской.

Началось все с заселения. Дети не спали, и семья хотела быстрее попасть в номер: сам перелет был долгим, еще и какие-то пьяные туристы с рейса вместо своего взяли багаж Михаила — благо они не успели уйти из здания аэропорта, ведь в сумке лежали все детские вещи.

— Отель находился близко от аэропорта, и везде было указано, что трансфер занимает максимально 20 минут, однако нас решили завезти в самую последнею очередь — в итоге катали почти час. Затем вместо быстрого заселения нас отправили на ужин (пока он не закончился), а потом пообещали определить номер. Идем, а на пути оказывается преграда в виде лестниц. Причем со стороны ресепшена высота около 1,5 этажа. Коляску с ребенком я нес на руках, вес — 15—18 кг, но ничего... Подумал, что есть другой путь в ресторан, с утра изучим и все будет окей.

Семья быстро перекусила и пошла за номером. Благо дали его на первом этаже, и Михаилу не пришлось для входа в номер и выхода из него носить коляску. Но чтобы пройти в город или ресторан, все равно приходилось ходить по ступенькам — в итоге мужчина таскал коляску весь отдых.

— В ресторане выбор питания был очень маленьким и меню постоянно повторялось: один день — один набор, второй день — второй, третий день — первый, и так по кругу. Под конец отдыха даже не хотелось туда идти... При этом курица, говядина или картошка могли быть сырыми. Проблемы с пищеварением и диарею ощутили на себе почти все, с кем мы там общались, а это почти все русскоязычные в отеле. Люди были очень недовольны данным отелем и той суммой, в которую он им обошелся.

Причем, так как у семьи был горящий тур, она заплатила в сравнении с другими очень мало. За двух взрослых и двух детей вышло около 1650 долларов. Мужчина вспоминает, что два взрослых с шестилетним внуком отдали более 2000 долларов. Брестчанин продолжает перечислять особенности проживания.

— Далеко не все в отеле было в рабочем состоянии. Например, кафе-бар около бассейна. Он был, но не работал, там поставили только юпи-автомат, где сам должен наливать себе напиток. Чтобы взять воды, надо было идти на пляж и под палящим солнцем ждать очереди — порою по 15—20 минут. Потому что алкоголь, воду и все в «плавательном» виде можно было взять только там. В ресторане также был алкоголь, но его приносили официанты. При этом когда мне понадобилась ложка поесть супа, но ее я нигде не нашел, я попросил официанта принести ее. Итог — прошло 30 минут, а ложки так и не было. Официант постоянно просил подождать минутку...

Система «все включено», по словам Михаила, в отеле действовала до 22:00, а детской анимации, которую тоже обещали, не было вообще.

— Устраивали только детскую дискотеку, и то делалась она на «не хочу», — считает мужчина. — Дети зачастую и не танцевали, так как аниматор не развлекала, просто с ними танцевала. Многие жаловались, даже ходили к гест-релейшен, которая сразу сказала, что туроператоры всем обещают то, чего тут нет после смены владельца отеля. С ее слов, по факту отель стал очень бюджетной «тройкой», — вспоминает брестчанин.

Михаил отправлял турагенту претензии еще во время отдыха, но предложения сменить отель или как-то повлиять на ситуацию в ответ не поступило.

— В номере два раза замечали огромных тараканов, везде была грязь. Когда просишь клинера сделать уборку, он отвечает: «Друг, я не буду» — с таким выражением, мол, заплати мне, тогда уберу. Конечно, платить не стал. После этого они делали вид, что номер убирали, но под тумбочкой всегда оставалась пыль. Кондиционер тарахтел, холодильник в тумбочке практически не охлаждал. Также уборщик неоднократно высказывал претензии, что ему надоело менять белье из-за того, что ребенок пописал. Хотя это и так ежедневная обязанность персонала.

Также Михаил вспоминает, что аниматоры могли курить и выпивать в баре, мест в ресторане часто не хватало.

— Конечно, отдых на море в любом случае — это отдых на море. Я побывал во многих странах, но даже на Гоа в Индии в самой бюджетной «тройке» было чище и отношение лучше, чем здесь, — оценивает он.

По возвращении мужчина планировал судиться с турагентством. Обратился в общество защиты прав потребителя, но там ему объяснили, что шансов мало: перелет ему предоставили, трансфер тоже, проживание в выбранном отеле тоже.

— А остальное в договоре не прописано, поэтому устные разговоры и обещания (хотя они были в переписке Viber) к делу не приложишь. Конечно, спустя пару месяцев все улеглось, но одно я знаю точно, что впредь я не поведусь на уговоры. Сначала досконально буду изучать отзывы и потребую прописывать в договоре, что там должно быть, чтобы в случае чего я мог как-то компенсировать «недоотдых». Деньги платятся большие, а сервиса ноль, — говорит брестчанин. — Я как-то ездил и летал дикарем в Испанию, так на двоих взрослых 14 дней отдыха с учетом презентов домой и покупок обходились в 900—950 евро, что, по мнению наших туроператоров, стоит явно меньше, чем отдых в Египте.

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