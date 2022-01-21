В болгарском городе будут устраивать световое шоу каждый раз, как в нем родится ребенок 21.01.2022, 11:29

Иллюминацию будут включать медсестры вместе с родителями новорожденного.

В центре Пловдива (Болгария) будут мерцать уличные фонари в пешеходной зоне каждый раз, как в городе родится ребенок. Иллюминацию будут включать медсестры вместе с родителями новорожденного с помощью специальных кнопок, расположенных прямо в роддомах, пишет «Евро пульс».

Автор идеи – итальянский художник Альберто Гарути. В 2018 году его проект целую неделю радовал жителей Пловдива в рамках подготовки города к получению титула культурной столицы Европы 2019 года. Сейчас световое шоу в честь неврожденных собираются сделать постоянным и расширить на другие районы города.

Гарути впервые организовал аналогичный проект в Бергамо в 1998 году. С тех пор мерцающие огни в честь рожденных детей появлялись в различных городах Италии, Бельгии, Болгарии, Турции, Японии и России.

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