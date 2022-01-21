Зеленский допустил, что Россия попытается оккупировать Харьков 34 21.01.2022, 12:18

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Владимир Зеленский

Это станет началом крупномасштабной войны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия может оккупировать Харьков. По его словам, это станет началом крупномасштабной войны.

В интервью The Washington Post Зеленский сказал, что Россия может попытаться захватить украинские территории под предлогом «защиты» русскоязычного населения.

Он заявил, что если РФ захочет нарастить эскалацию, то попытается это сделать «на тех территориях, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией».

«Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти», — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что не знает, «что они собираются делать, потому что это большие города».

«В Харькове проживает более миллиона жителей. Это не будет просто оккупацией; это будет началом крупномасштабной войны», — добавил он.

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