Курс биткоина неожиданно рухнул 10 21.01.2022, 12:36

4,500

В чем причина?

За последние сутки стоимость ключевых криптовалют упала почти на 10%. Биткоин потерял в цене почти $5000.

Вечером 20 января биткоин торговался на отметках выше $43,3 тыс., но уже утром 21 января курс монеты опустился до $38,6 тыс, сообщает cnbc.com.

Ethereum, в свою очередь, за сутки просел на 9% и по состоянию на 9:30 пятницы 21 января эту криптовалюту торгуют по $2860.

Эксперты связывают очередной падение курса цифровых активов с потерями Нью-Йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит. Кроме этого, на 5% упали акции биржи NASDAQ, и третью неделю подряд в США падает фондовый индекс S&P 500.

20 января также стало известно о том, что Федеральная служба безопасности РФ убедила главу центрального банка Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России. В российском ЦБ теперь хотят полностью запретить запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют.

Напомним, на днях эксперты аналитической компании Decentrader заявили, что стоимость биткоина может упасть до $38 тыс. перед тем, как монета начнет новый цикл роста.

Основатель Quantum Fintech Group Гарри Йе, в свою очередь, рассказал в интервью Bloomberg, что рынок криптовалют «входит в суперцикл из-за массового принятия».

«Текущая ситуация очень похожа на бычий рынок 2017 года. Мы определенно находимся в середине „бычьего“ рынка, но он становится более уникальным, чем предыдущий цикл роста из-за массового использования стейблкоинов», — заявил Йе.

Основатель Quantum Fintech Group считает, что в 2022 году курс биткоина может достичь $400 тыс., и инвесторы будут использвоать BTC как инструмент защиты от инфляции.

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