В Гродно врача-невролога приговорили к четырем годам колонии 3 21.01.2022, 13:00

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Александр Телего

Политзаключенный Александр Телего на суде заявил, что его избивали.

Суд Ленинского района Гродно признал политзаключенного невролога Александра Телего виновным в «Оскорблении судьи» (ст. 391 УК), «Оскорблении представителя власти» (ст. УК 369) и «Угрозе применения насилия в отношении сотрудников милиции» (ст. 364 УК), передает «Белсат».

Согласно следствию, Александр оставил 32 комментария в отношении чиновников и силовиков, включая сотрудников ОМОНа, ГУБОПиКа, судьи и генпрокурора.

На процессе стало известно, что один из «потерпевших» по делу избивал Телего при задержании:

«По какой-то случайности один из «потерпевших» руководил физической стороной вопроса моего задержания. Не стесняясь того, что в квартире находились мои родители, избивал меня в то время, когда я находился лёжа на полу и мои руки были в наручниках…»

На процессе он признал вину по статьям 369 и 391 Уголовного кодекса. По статье 364 УК вину твердо отрицает. Александр говорил, что помогал волонтерам на Окрестина, его переполняли эмоции и он так много комментировал. Ранее он работал военным врачом. Александр высказал мнение, что если силовики такие «нежные», то их нельзя брать на службу.

В результате, судья Анна Левсик признала политзаключенного виновным и приговорила к 4 годам колонии общего режима. Именно такое наказание запрашивал у суда прокурор Ефимович.

Александр Телего – врач-невролог из Борисова. Доктор работает в российском Норильске, а на родину приехал в апреле в отпуск. Он был задержан 3 мая в Борисове за оскорбление представителей правоохранительных органов. В данный момент Телего содержится в СИЗО гродненской тюрьмы №1.

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