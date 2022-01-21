Врачи назвали продукты, которые улучшают зрение 21.01.2022, 13:14

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Исследователи проанализировали данные о 100 тысячах человек.

Многие слышали о том, что морковь полезна для глаз. Недавнее исследование подтвердило, что это утверждение верно в отношении возрастных изменений зрения, пишет medicina.ua.

Каротиноиды – пигменты, которые придают овощам красный или оранжевый цвет – защищают от макулодистрофии, которая часто развивается у пожилых людей. При макулодистрофии поражается сетчатка глаза, и нарушается центральное зрение. Возрастная макулодистрофия – наиболее распространенная причина слепоты у людей старше 55 лет.

Исследователи из Гарвардской школы общественного здоровья проанализировали данные о 100 тыс. человек. За время наблюдения у 2,5% из них развилась макулодистрофия средней или тяжелой стадии. Ученые обнаружили, что люди, которые употребляли наибольшее количество каротиноидов лютеин и зеаксантин, на 40% реже страдали макулодистрофией тяжелой стадии. Другие каротиноиды, включая альфа- и бетакаротин, также обладают защитным действием. Они снижают риск заболевания на 25-35%. Лютеин содержится в яйцах и темно-зеленых овощах, например, брокколи и шпинате. Зеаксантин реже встречается в продуктах. Его можно получить из кукурузы, оранжевых перцев и ягод годжи. Лютеин и зеаксантин накапливаются в сетчатке и защищают ее от повреждения кислородом и ультрафиолетом.

Одним из самых полезных для здоровья органов зрения продуктом врач считает жирную рыбу.

Также для поддержания хорошего зрения врач порекомендовала включать в рацион следующие продукты: сливочное масло, яйца, чернику, морковь, сладкий перец, шпинат, брюссельскую капусту.

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