Маршрутка с 15 пассажирами перевернулась под Марьиной Горкой

Маршрутка с 15 пассажирами перевернулась под Марьиной Горкой1
- 21.01.2022, 13:22
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Двое пострадавших - в больнице.
В Пуховичском районе 21 января перевернулся рейсовый микроавтобус «Неман». После аварии в больницу доставили двоих пассажиров, сообщает zerkalo.io.
ДТП произошло около 7.20 на 51-м километре автодороги М5 Минск — Гомель. Маршрутка везла 15 пассажиров по маршруту Марьина Горка — Минск. 51-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где микроавтобус опрокинулся.
В аварии пострадали два человека. Медики доставили их в больницу. Других пассажиров в пункт назначения отвез дополнительный автобус, который выделил автопарк.