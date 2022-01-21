США оценивают последствия отключения России от SWIFT 1 21.01.2022, 13:20

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В числе возможных сценариев – прекращение поставок нефти и газа.

Соединенные Штаты анализируют, какой ущерб Россия может нанести западным странам, если администрация Байдена отключит Москву от платежной системы SWIFT в случае повторного вторжения в Украину, заявила американский сенатор-демократ Джин Шахин, упомянув в числе возможных сценариев прекращение поставок нефти и газа, сообщает golosameriki.com.

Россия сосредоточила у границ с Украиной около 100 000 военнослужащих. В Киеве считают, что это может быть подготовкой к военному наступлению.

«Я думаю, что администрация еще проводит анализ того, какой сопутствующий ущерб может последовать при отключении России от системы SWIFT – как для Соединенных Штатов, так и для наших европейских союзников», – заявила журналистам Шахин.

Отвечая на вопрос о комментариях Шахин, представитель Совета по национальной безопасности (СНБ) сказал: «Оценка потенциальных побочных эффектов и изучение способов их минимизации – это надлежащее управление и стандартная практика».

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