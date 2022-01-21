Токаев начал передел природных богатств Казахстана 2 21.01.2022, 13:30

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Касым-Жомарт Токаев

Перестановки идут и в казахстанском истеблишменте.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил изъять неиспользуемые месторождения и передать их тем, "кто готов вкладывать деньги".

"Необходимо максимально эффективно использовать наши природные богатства. Правительству следует провести ревизию всех месторождений, определить неиспользуемые месторождения для дальнейшей разработки с привлечением зарубежных и местных инвесторов", – сказал Токаев на встрече с представителями крупного бизнеса.

Он отметил, что "если месторождение взято, что называется, впрок, следует изъять его и передать тому, кто готов вкладывать деньги".

Токаев также назвал причиной протестов в стране колоссальное социальное неравенство. Об этом он заявил на встрече с бизнесменами, сообщает kasparov.ru со ссылкой на Tengri News.

"Международные эксперты утверждают, что всего 162 человека владеют половиной состояния [Казахстана]. В то время как у половины населения доходы не превышают и 50 тысяч тенге. <...> Люди задаются вопросом: почему все виды бизнеса оказались в одних руках? Чем мы хуже? Есть люди, которые путают Гегеля с Бабелем, не имеют специального образования, но у них огромное количество бизнеса", — сказал Токаев.

По его мнению, "такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички и пороховой бочки, чем воспользовались боевики-террористы и стоящие за ними заговорщики".

Президент Казахстана предложил бизнесменам "срочно приступить к совместной работе по перезагрузке экономической политики" и "определить новые правила игры: честные, прозрачные, справедливые". Токаев уверен, что в социально-экономических реформах "заинтересован именно крупный бизнес, наша буржуазия", которой "есть что терять".

Он раскритиковал инициативу по сбору средств с бюджетников в новый, как утверждается, подконтрольный обществу фонд "Народу Казахстана". При этом президент поблагодарил предпринимателей, которые уже перечислили в него деньги.

11 января Токаев заявил, что во времена Назарбаева в стране "появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам". Он добавил, что для них пришло время "отдать должное" народу Казахстана и помогать ему, и предложил создать фонд "Народу Казахстана" для регулярных отчислений.

Ранее правительство Казахстана по поручению Токаева лишило права на утилизационный сбор компанию "Оператор РОП", которую связывают с младшей дочерью бывшего президента Нурсултана Назарбаева, и определило новым оператором государственную организацию. Это произошло на фоне вспыхнувших в Казахстане массовых беспорядков и антиназарбаевских лозунгов. Глава государства заявил, что деятельность этой организации вызывает "множество вопросов" у предпринимателей и общества и что администрированием утилизационного сбора "должна заниматься государственная организация".

Перестановки идут и в казахстанском истеблишменте – должностей лишаются родственники бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Никаких заявлений в дополнение к официальным сообщениям власти страны не делают.

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